Postulantes a la Fiscalía afrontan sus audiencias de impugnación

Diana Salazar, Merck Benavides y Javier Bosquez, los tres mejor puntuados en el concurso de selección del fiscal general del Estado, acudieron la mañana de este viernes 29 de marzo a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana para afrontar sus audiencias de impugnación respectivas.

Todos los aspirantes participaron del acto junto a sus impugnadores. Salazar es la primera en el escalafón con 88,17 puntos, le sigue Benavides, segundo con 85,17 y Bosquez con 77,91.

Merck Benavides, segundo mejor puntuado para ser fiscal, fue el primero en defenderse de dos impugnaciones a su candidatura. En 20 minutos, Diego Chimbo cuestionó su probidad argumentando que le negó el derecho a la defensa en un caso 30S. Dijo que a pesar de haber actuado en la audiencia de apelación presentada por su cliente Israel Guzmán, en la casación no se le permitió intervenir y se declaró el abandono del recurso.

“No me dejó hablar siendo abogado”, dijo Chimbo, quien presentó una acción extraordinaria en la Corte Constitucional que fue aceptada y declaró la vulneración del derecho.

Benavides se defendió diciendo que no actuó sólo en el tribunal y que el secretario de la sala es el que certifica que Chimbo no era el patrocinador. Nunca fue autorizado para actuar en la Corte, aseguró. Añadió que Chimbo no presentó toda la información a la Corte Constitucional y por eso se acogió su acción.

Pero Chimbo le aclaró a Benavides que la Corte Constitucional recibe todo el proceso y no partes. Reiteró que Benavides sabía lo que hacía y eso es peor. “No podemos darle más poder”, concluyó. Al terminar su exposición Benavides mencionó que no está obsesionado con ser fiscal pero dijo que siente que está capacitado para el cargo.

El segundo impugnante, Jorge Ortiz, también señaló que el juez le negó el derecho a la defensa. Él aseguró que en su caso hubo dos sentencias, pero Benavides afirmó que sólo era una y que no es su responsabilidad si es que la Secretaría de la sala se equivoca y notifica el borrador. Negó la vulneración de derechos y pidió rechacen la impugnación.