Sinsabor político por las últimas investigaciones

La carta del presidente de la República, Lenín Moreno, dirigida a la fiscal Diana Salazar, para que se abran sus cuentas en torno a las denuncias de que él, su familia y su círculo más cercano tendrían cuentas offshore en paraísos fiscales en el caso denominado INA Papers, trajo diferentes reacciones en el interior de la Asamblea.

“El tema del oficio presentado es a destiempo, es solamente un mero trámite, él debería pedir también en un nuevo oficio que investiguen las cuentas que tiene su esposa en Suiza, a razón de que maneja cifras altas en sus saldos en la cuenta que mantiene en ese país y que ha llamado la atención de las autoridades suizas”, sostuvo el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Ronny Aleaga.

Si para los afines a la Revolución Ciudadana la reacción es tardía, para el coordinador del bloque de CREO, Homero Castanier, la carta del jefe de Estado es una reacción al informe que hiciera la Comisión de Fiscalización, en donde se determinó que hay cosas que deben ser investigadas con el apoyo de asistencia internacional. “La fiscal debe pedir la asistencia internacional para conocer el tema de las cuentas de Suiza y la de Panamá”, sostuvo el legislador.

“La fiscal no debió esperar a la buena voluntad de los funcionarios a que les abran sus cuentas, sino que de oficio debía investigar, a sabiendas de que existe tanta corrupción que se ha denunciado. Creo que el gesto del presidente es bueno, pero la Fiscalía no debió esperar la carta para poder actuar”, dijo a EXPRESO el jefe de la Bancada de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel.

Para Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), el tema de los INA Papers es una denuncia que se tiene que investigar, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito de la justicia. “La vara para investigar siempre tiene que ser la misma. Esperemos. La Fiscalía tiene la oportunidad, en este caso (INA Papers), en el Arroz Verde, en Odebrecht y en cualquiera de estar no del lado del poder, sino del lado de los ciudadanos. Investigar no es condenar, el país requiere transparencia, verdad y reparación”, sentenció.

Ronny Aleaga insistió en el mismo cuestionamiento que el sector correísta repite desde hace semanas: que las autoridades judiciales aplican distintas velocidades a los casos que llegan a sus instancias dependiendo de si afectan al presidente o a quienes gobernaron durante 10 años, pese a que hay investigaciones a la gestión de la última década que llevan dos años en trámite.

La fiscal debe actuar porque ahora hay un pedido de parte, no puede actuar por un rumor.

Eliseo Azuero, Asambleísta del BADI

