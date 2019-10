Lasso: “Los indígenas y trabajadores no son violentos”

- Dada la coyuntura, ¿es momento de apoyar al Gobierno?

- Hace más de dos años yo salí a las calles a combatir el Gobierno de Correa y a su entonces candidato Lenín Moreno. Ahora hay que hacer lo correcto y lo correcto es estar del lado de la República, la democracia y la civilidad y hoy, quien encarna eso es el Gobierno de Lenín Moreno.

- Se habla de un plan urdido...

- Aquí hay un enemigo del Ecuador, un enemigo externo. Se llama Rafael Correa Delgado con el apoyo de Nicolás Maduro. Eso está pasando. Los indígenas no son violentos, los trabajadores no son violentos. El anarquismo que vemos es promovido desde afuera por estos enemigos de la patria ecuatoriana.

- ¿Se ha agravado tanto la situación nacional que ahora sus palabras son para sumar y no para cuestionar los recortes?

- Las medidas económicas están en la línea de eliminar subsidios a los ricos y los subsidios son para los pobres, no para los ricos. Yo le diría a la Conaie, a Unidad Popular, a los maestros y trabajadores que comprendamos el fondo de una medida donde un Gobierno quiere recursos para destinarlos a los sectores más vulnerables en educación, salud, crédito agrícola... Hay otros puntos donde reconozco la indignación del pueblo indígena en temas del agua o de minería, que no debe llevarse en zonas de páramos o de reservas de agua. Hay un discurso respetable y serio.

- Si usted llega a la presidencia, el fin de los subsidios le conviene, ¿no?

- La coyuntura que vive el país no permite cálculos electorales. Permítame no responder esa pregunta, porque no es leal con el Ecuador pensar hoy con esa mentalidad.

- ¿Ha hablado con Moreno estos días?

- No, definitivamente no. Yo me defino como un opositor al Gobierno, pero soy un promotor de la democracia ecuatoriana. Cuando todo se tranquilice, volveremos con nuestras herramientas de oposición.

- Moreno sí ha hecho alusiones a usted, ¿cómo lo toma?

- No quisiera referirme a pequeños detalles. Creo que lo hace con sorna y con ironía. Si lo hace de manera seria, pues bueno, es una opinión y le agradezco. Pero no creo que lo hace de esa forma. Yo he sido leal con la democracia desde el primer minuto. No he estado de un lado para el otro. Y creo que la alcaldesa de Guayaquil hizo mal al declarar lo que declaró. En un incendio, echó gasolina encima del fuego. Si lo que quería decir es que apoya al pueblo de Guayaquil, entonces que el Municipio subsidie el transporte público. Esa es una prerrogativa que tiene, en lugar de devolverle la pelotita al Gobierno. Eso no es leal con la República.