Las frecuencias vuelven a ‘causar bajas’ en el Ejecutivo

La paciencia se agotó. La Contraloría General del Estado ordenó la destitución del ahora exministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, por no acatar las órdenes emitidas desde junio del año pasado. El integrante del gabinete de Lenín Moreno no gestionó el cumplimiento de correctivos en la asignación de frecuencias de radio y televisión en el país.

La desobediencia en el tema no es nueva. Es más, es un pendiente que el Gobierno no se anima a despachar. La asignación de frecuencias, durante la administración del expresidente Rafael Correa, estuvo plagada de anomalías y actos de corrupción que fueron detectados y advertidos por la Contraloría. Pese a la existencia de un documento con órdenes de rectificación, Moreno y su equipo no aplican correctivos.

Los conflictos de intereses e irregularidades que rodean al sector de telecomunicaciones provoca, además de la salida de un ministro de Estado, el desfile de directores generales de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). En menos de dos años, la entidad ha tenido siete autoridades.

¿Qué provocó la inestabilidad de funcionarios y, sobre todo, la destitución de León? EXPRESO accedió al documento que detalla las motivaciones para la salida del exministro. El oficio 16836 explica que León, como principal del ramo, no gestionó la recomendación que emitió la Contraloría en su examen especial DNA4-0025-2018 sobre la revisión de la asignación de 221 frecuencias, durante el gobierno de Correa.

Esto, pese a que organismos como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom) y la propia Arcotel presentaron la documentación para iniciar el análisis detallado.

Apenas el 26 de febrero de este año, ocho meses después de la entrega del informe de la Contraloría, las autoridades comenzaron a diseñar un cronograma para evaluar frecuencias. Es decir, León y los otros representantes de las telecomunicaciones a escala nacional dejaron pasar ocho meses antes de tomar en cuenta las recomendaciones del máximo ente de control nacional.

En el cronograma, aprobado hace unos 17 días, se delegan funciones y se encamina el análisis de la documentación de cada concesión otorgada por el gobierno de la autodenominada revolución ciudadana.

Hasta el cierre de esta edición, Telecomunicaciones ni Arcotel informaron si mantendrán ese cronograma ni modelo de evaluación de las frecuencias otorgadas.

El proceso de destitución de León tampoco se cumplió porque él presentó su renuncia ayer. Horas después de ser notificado por la Contraloría. Andrés Michelena, secretario de Comunicación, asumió temporalmente la cartera de Estado.

Aunque esquivó el acto administrativo, Guillermo León deberá cancelar 7.720 dólares de multa por el incumplimiento de sus obligaciones.

Para saber

Recomendaciones

Siete fueron cumplidas, otras siete no se han implementado porque no se realiza un nuevo concurso. La recomendación cinco no ha sido cumplida.

Intentos

El plan de revisión de Arcotel no contaba con plazos ni fechas para su ejecución. En diciembre se hicieron otros proyectos que no prosperaron.

Frecuencia temporal

Contraloría está realizando un examen especial a los procesos de concesión y renovación de frecuencias de radio y televisión de 2012 a 2015. También la asignación temporal de frecuencias de televisión abierta, desde el 19 de febrero del 2015 al 30 de septiembre del 2018. En ese segmento están las entregas para la transmisión de TVC.

El contexto

Guillermo León tenía 60 días para cumplir con la orden de la Contraloría de revisar las 221 frecuencias otorgadas en el anterior gobierno. No lo hizo. La Contraloría detectó concentraciones e irregularidades en el concurso de frecuencias. Los criterios de asignación no fueron técnicos.