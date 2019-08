El miércoles vence el plazo para que jueces y conjueces levanten sigilo bancario

Este miércoles 7 de agosto, el Consejo de la Judicatura (CJ) notificará a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de las acciones que ejecutarán con las diferentes entidades de control, para continuar con el proceso de evaluación a dichas autoridades, dentro de los criterios de transparencia y legitimidad, conforme a la metodología aprobada por el Pleno.

El pasado 1 de agosto, la Judicatura informó que 27 de los 36 integrantes de la CNJ autorizaron el levantamiento de su sigilo bancario y declararon no estar inmersos en las prohibiciones establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), como no poseer bienes en paraísos fiscales.

Según se indicó, tres de ellos no autorizaron que se levante la reserva, otros dos no respondieron al pedido y cuatro estaban con licencia. Dos de los evaluados presentaron más tarde un alcance a la documentación que registraron, con la declaración juramentada en la que aseguraban no tener bienes en paraísos fiscales.

Ante esa situación, la Judicatura decidió conceder el término de 72 horas, para que aquellos servidores que aún no han respondido al pedido lo hagan en el plazo establecido.