Correa hizo legal la importación irregular de combustible sin IVA

Pese a no completar el proceso aduanero correspondiente, se dispuso por parte de la gerencia de Aduanas el “abandono tácito” de la mercancía, pero, a diferencia de lo que ocurre con los cargamentos físicos , el combustible es un producto líquido para el que no existe sistema de almacenamiento en las zonas portuarias. De tal manera, que pasaba directamente al oleoducto.

La denuncia del 19 de mayo de 2010 que precedió a la disposición presidencial identificaba al menos 30 transacciones en las que Petroecuador había introducido derivados del petróleo al país sin cancelar los tributos. Curiosamente, no en todas se daba el incumplimiento. En otras operaciones similares -como se aprecia en el gráfico adjunto- sí se cancelaba el IVA y el Fodinfa . EXPRESO ha accedido a documentación que corrobora cuándo sí y cuándo no la liquidación aduanera cumplía con lo dispuesto por el régimen tributario vigente hasta la maniobra presidencial.

Acomodar la ley para tapar agujeros. Apenas 20 días después de que la Fiscalía recibiese en 2010 una denuncia por una treintena de operaciones de importación de combustible , realizadas por Petroecuador , que no cumplían con los requisitos aduaneros ni con el pago de impuestos correspondientes, el entonces presidente Rafael Correa publicó por decreto un reglamento de la ley de Régimen Tributario Interno que contenía un conveniente artículo en el que se exoneraba a Petroecuador del pago de tributos en la compra de derivados de crudo.

De haber pagado el IVA en las operaciones detectadas -podría haber más bajo radar-, el Estado habría recibido 23,14 millones de dólares en IVA.

Por lo infructuoso de la investigación que llegó a manos de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Secretaría de Transparencia y de la Presidencia, se desconoce adónde fueron a parar esos millones que no se pagaron en IVA, pero que sí recibieron una asignación del presupuesto del Estado para cumplir con la obligación tributaria.

Este Diario solicitó a finales de septiembre una entrevista con las autoridades de Petroecuador, del SRI y de la Aduana que no se ha concretado en ninguno de los casos.

En la misma denuncia hay un pronunciamiento del SRI ante la consulta de un ciudadano que tramitó por el canal digital de Rentas la sencilla pregunta de si estaban o no gravadas con IVA las compras internacionales de combustible. La respuesta del SRI, no vinculante -y que no prosperó al tratar de ser tramitada de forma oficial para adquirir ese carácter de vinculante- era clara: “Los bienes gravados con tarifa 0 % de IVA son los contemplados en el art. 55 de la Ley de Régimen Económico. El resto de bienes son gravados con tarifa 12 %.

Los derivados del petróleo no se encuentran dentro de dicho artículo, por ende, gravan tarifa del 12 %”. Sorprende que con tal claridad, la entidad recaudatoria no detectara el agujero faltante en sus arcas.