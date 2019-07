Temor en Santa Elena por los peces remo

Entre el temor infundado y las explicaciones científicas

La alarma se ha encendido no solo en Santa Rosa, sino en toda la provincia de Santa Elena. “Eran tres los peces remo, aunque no de gran tamaño como el descubierto meses atrás en Manabí; el más grande midió un metro y medio, recibí tantas llamadas y mensajes a mi celular que se me terminó la batería”, aseguró Peñafiel.

Pero no es la primera vez que aparece esta especie en el puerto peninsular, hace una semana se encontró uno de mayor tamaño. “Ese media casi dos metros, pero así mismo fue enviado a las pampas”, relató Carlos.

Al ser dos los casos de manera continua donde aparece la especie, el temor de que algo malo vaya a ocurrir en Santa Rosa mantiene nerviosos a los moradores. “Hay que encomendarnos a Dios para que él nos proteja, existe tanta maldad en la tierra que cualquier momento el Creador nos puede castigar”, manifestó nerviosa Teresa Muñiz e invitó a sus vecinos a acudir a misa.

“El día que algo suceda nadie lo sabe, hasta tsunamis nos han dicho que se vienen, pero felizmente en la península somos bendecidos”, escribió en Facebook la usuaria Gisella Panimboza.

Sin embargo, el pescador Pablo Suárez, quien lleva más de 40 años en el oficio, estima que los comentarios son infundados, pues nadie puede predecir lo que vaya a ocurrir mañana. “Las corrientes marinas están muy fuertes y se forman remolinos que arrastran peces de las profundidades hacia las orillas”, dijo Suárez.

El biólogo Richard Duque, catedrático de la Universidad Estatal de Santa Elena, comparte del criterio de Suárez, al señalar que debido a los cambios climáticos en el mundo, el comportamiento del agua en el mar ahora es diferente y especies como el pez remo, que regularmente se los encuentra en las profundidades, pueden estar sufriendo desorientaciones y en vez de ir hacia su hábitat, salen hacia aguas menos profundas.