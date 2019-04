Personalidades de más de 30 países piden atender el caso de Ola Bini

Ciudadanos y personalidades de más de 30 países, entre los que destacan premios Nobel, senadores y políticos, autores, artistas, periodistas, entre otros, elaboraron y firmaron una carta que fue enviada al Primer Ministro de Suecia, Stefan Löfven. El documento tiene como objetivo pedirle al Gobierno sueco que tome medidas firmes e inmediatas a favor de Ola Bini, quien se encuentra retenido en Ecuador por una supuesta relación con Julian Assange.

La carta detalla el proceso que atraviesa hasta el momento Bini, desde su detención en Quito el 11 de abril pasado. Allí expresan que el especialista informático está cumpliendo “una pena de 90 días de prisión preventiva”, sin haberle concedido “libertad bajo fianza”.

Esta “preocupación a nivel mundial”, tal como recoge el documento, generó la reacción del relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, David Kaye. “Nada en esta historia relaciona a Ola Bini con ningún crimen. El gobierno de Ecuador debe demostrar más que eso o parecerá una detención arbitraria”, indicó.

El comunicado continúa con el momento en que Bini fue detenido por la policía ecuatoriana, acto que lo califican como una “violación al debido proceso”, porque “no se contactó a las autoridades suecas” correspondientes.

Además de rechazar cada acción que se ejecutó en la retención del programador, la defensa de Bini cree que el proceso “está motivado políticamente”. Se han presentado cargos falsos, sin pruebas, contra un hombre inocente. Está atrapado en una disputa que no le concierne y en la que no está involucrado en absoluto. No hay una sola pieza de evidencia que lo incrimine”, detalla la carta.

Al final, si bien se muestran agradecidos de que el Cónsul Honorario de Suecia en Quito se haya involucrado, piden la intervención del Primer Ministro, Stefan Löfven, y de su Gobierno, para que “eleven el caso a nivel político”. “Su familia, sus amigos, sus colegas, piden al Gobierno sueco que interceda por Ola ante las autoridades de Ecuador, exijan respeto por la ley y los derechos humanos de Ola, y facilitar su regreso inmediato y seguro a Suecia”, finalizó el texto.