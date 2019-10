Perjudicados de la Majadita buscan justicia en la Corte Constitucional

Los perjudicados del conocido caso La Majadita presentaron, la tarde de este lunes 30 de septiembre, una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia que emitió la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas, que declaró sin lugar una anterior demanda de Hábeas Data.

El abogado Miguel Ramos, representante de la Pre Asociación La Esperanza de la Majadita, explicó que el fallo revocó la sentencia del juez de primer nivel que había declarado con lugar la vulneración de derechos que sufrieron 250 familias del cantón Pedro Carbo, tras un préstamo que realizaron al extinto Banco Nacional de Fomento (BNF), para un proyecto de siembra de maracuyá por 4,8 millones de dólares.

Dinero que fue depositado y luego transferido a una fiduciaria, en marzo de 2010. Dentro del caso fueron investigados y sentenciados exfuncionarios del BNF.

“Lo que estamos pidiendo es que la Corte Constitucional conozca de nuestra acción y resuelva, disponiendo que se repare integralmente los daños y perjuicios de la Majadita”, manifestó Ramos.

La sentencia de la Sala manda al traste lo que los agricultores habían logrado para que se los elimine del sistema integral del banco por las obligaciones y operaciones de crédito como miembros de la Pre- Asociación La Majadita. “El perjuicio es que, como constan como deudores morosos, no pueden hacer préstamos. Si quieren sacar un artefacto en alguna casa comercial no lo pueden hacer. Algunos quieren concursar como profesores, pero no han podido”, aseguró el jurista.