Bonos perdidos enfrentan a dos empresas estatales

Un dudoso manejo de bonos del Estado inicia una disputa legal entre dos empresas con capital público. Seguros Sucre denunció a la Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico), ambas con capital de la Corporación Financiera Nacional (CFN), por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales en un acuerdo de custodia de un paquete de Bonos Global 2024, que compró Sucre y que Valpacífico administraba.

De acuerdo con la demanda presentada, y que está en mano de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, Sucre contrató a Valpacífico para la administración de su portafolio de inversiones, entre ellos un paquete de Bonos Global 2015, por un valor de 7,5 millones de dólares. Pocos días antes del vencimiento de los documentos y por propuesta del mismo Valpacífico, la aseguradora aceptó canjear estos bonos para comprar unos nuevos del año 2024. Sucre realiza tres pagos por un total de $ 8’375.000 por esos nuevos bonos que siguieron bajo la custodia de Valpacífico, en una cuenta del Westwood Capital Markets, en el Deutsche Bank.

La aseguradora, según la denuncia, recibió de la casa de valores los pagos puntuales de los intereses de los nuevos bonos 2024: $ 332.906,25 (el 8 de enero de 2016), $ 332.834,15 (28 de junio de 2016), $ 332.906,25 (9 de enero de 2017) y $ 332.856,25 (30 de junio de 2017). No es hasta inicios de 2018, el 4 de enero, cuando la relación da un giro.

Sucre se entera, por carta de Valpacífico, que los bonos pasaron a custodia de otra empresa, Madison Advisors, que devolvió 2 millones de dólares, restando 6’375.000 dólares de los que a la fecha se desconoce su ubicación. “Sucre está en capacidad de afirmar, sin embargo, que a la fecha, hasta donde Sucre ha podido conocer, los bonos globales 2024 que fueron vendidos a Sucre, y que supuestamente estaban en custodia de Madison, no han sido recuperados, ni su custodia ha sido asegurada por los Liquidadores Oficiales de Madison, ni se conoce su ubicación”.

Este Diario dirigió un correo a Jhon Holguín, jefe Administrativo de Valpacífico, para conocer la postura de la empresa sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta. Una gestión parecida se hizo con personal del Departamento de Comunicación de Seguros Sucre, pero aunque se confirmó la recepción del pedido de entrevista, esta aún no ha sido concedida.

De los incumplimientos que según la aseguradora cometió Valpacífico, está el hecho de no asegurarse que la empresa a la que acudió para que le venda dichos bonos que luego ofreció a Sucre no tenía la capacidad legal ni el derecho de propiedad de esos documentos para ponerlos a la venta.

La aseguradora pide declarar que Valpacífico incumplió con sus obligaciones contractuales en la Ley de Mercado de Valores, “entre ellas la de verificar la existencia e integridad de los valores que negocien por cuenta de sus comitentes”. Además, pide que se la indemnice por los perjuicios y pérdidas como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales por el daño emergente (6’375.000 dólares que según Sucre están desaparecidos y los rendimientos financieros que ascienden a 778.813,54 dólares) y el lucro cesante. La cuantía de la demanda, de acuerdo a la denuncia, asciende a 7’150.000 dólares.

La Superintendencia de Compañías abrió una investigación de este caso, pues ya hay sanción en otro.

En los cinco primeros meses de este año, Sucre registra utilidades por $ 9,6 millones. Hasta 2018, según el Servicio Nacional de Contratación Pública, la empresa se adjudicó concursos por más de $ 89 millones para asegurar los bienes del Estado. AAE-LZR-JMF

Acción Administrativa

La ‘Super’ también investiga

La Superintendencia de Compañías dijo a EXPRESO estar al tanto de la denuncia que ha presentado Seguros Sucre en contra de Valpacífico. Al respecto, aseguró el intendente Nacional de Mercado de Valores, Carlos Murillo, se ha abierto un expediente para investigarlo.

Pero no es la única acción que la Superintendencia tiene en contra de la casa de valores. El pasado 6 de mayo, la Superintendencia dispuso, vía resolución, sancionar administrativamente a la compañía con una multa de $ 73.986 por haber incurrido en una “infracción muy grave” que atenta contra los mandatos de la Ley de Mercado de Valores. Murillo se negó a dar detalles de las irregularidades cometidas, porque el proceso está en impugnación, una etapa que durará 60 días, contados desde la fecha en que se emitió la resolución.

El intendente aclaró que el pedido de sanción no está vinculado a Seguros Sucre, pero que se da por un “caso parecido”. No obstante, este Diario pudo conocer que entre las faltas estaría el haber realizado negociaciones con valores no inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores. LZR

Una pugna entre accionistas estatales

El asegurador del estado

En tres años, la empresa con mayoría de capital público, Seguros Sucre, se adjudicó contratos por más de 400 millones de dólares. De 2016 a 2018, la aseguradora brindó sus servicios a las empresas públicas petroleras, eléctricas y a entidades de seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son uno de los clientes más grandes de Sucre. Las aeronaves cuentan con protección por más de 22 millones de dólares, cada año.

Capital de CFN en Valpacífico

La Casa de Valores Pacífico (Valpacífico) es una entidad privada cuyo capital, en un 100 %, es de propiedad de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Durante el año pasado, según los reportes de la Superintendencia de Compañías, Valpacífico generó ganancias por 127.672,11 dólares.

Los activos de la casa de valores, en 2018, sumaron 1’263.473,24 dólares. El capital suscrito fue de 400.000 dólares.