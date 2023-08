Con el pecho desnudo a las balas hasta octubre

Acto.Durante la entrega de una obra en Simón Bolívar, los policías no portaban chalecos antibalas.

Para la primera semana de agosto se tenía previsto la entrega de 5.000 chalecos de protección balística para la Policía Nacional. Lo dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, a EXPRESO el pasado 05 de julio: “Los mejores chalecos que se han adquiridos, en 30 días haremos la entrega en Guayaquil”.

Sin embargo, en el portal del servicio de Compras Públicas se indica que el pasado 09 de agosto, la empresa estadounidense Armor Corporation obtuvo una adjudicación fallida porque no pudo obtener las pólizas de Fiel cumplimiento y Buen Uso del Anticipo según la normativa vigente, expuso la viceministra Sandra Molina a este periódico.

“Se procedió a adjudicar al segundo oferente (Point Blank) en orden de prelación, en vista que cumplía con todos los requisitos técnicos y legales solicitados para esta contratación, y por convenir a los intereses nacionales e institucionales. Este contrato se suscribirá hasta el 7 de septiembre”.

Inversión

Los policías destinan al año al menos $ 1.000 para la compra de los distintos uniformes y elementos de seguridad que deben utilizar y que no se entrega por el Estado ecuatoriano.

51.870 chalecos

Es el total de unidades planificadas durante el año 2023, pero su entrega aún no se concreta.

Diferencia

Interior dice que ahora los chalecos resistirán alto calibre.

De acuerdo a la documentación publicada, recién el 17 de agosto pasado se adjudicó a Point Blank el proceso de compra. Y además, según los lineamientos de la adquisición, existe un plazo máximo de 180 días para la dotación de esos elementos de protección a partir de la firma del contrato, situación que todavía no ocurre.

Molina enfatizó a EXPRESO que iba a detallar más de los tiempos de entrega para lo prometido pero hasta el cierre de esta edición no puedo atender al pedido por actividades de su agenda del día.

El abogado experto en contratación pública, Galo Salamea, recuerda que la ley prevé la adjudicación fallida cuando no se cumple con los requisitos estipulados. “No veo un conflicto con que se haya adjudicado al segundo en la lista. Lastimosamente muchas contrataciones en todo el país se caen por cosas muy pequeñas y eso retarda mucho los diferentes procesos”, enfatizó.

No obstante, existe un contrato firmado apenas el pasado 28 de julio con la empresa Blank Enterprises, también domiciliada en Estados Unidos, la misma que enviará 1.035 unidades a Ecuador, por un valor total de $ 2.240.423,10.

Molina insistió que en “a mediados de octubre” se entregará el primer lote de chalecos antibalas “en virtud de las capacidades industriales de la empresa y de acuerdo a las condiciones contractuales”.

Cada uno de los elementos de protección antes mencionados cuestan por unidad $ 2.164,66 y son los denominados nivel IIIA los cuales tiene un núcleo de acero blindado y puede detener todas las balas de armas de fuego, incluidas las disparadas por revólveres y pistolas semiautomáticas. Así se expone en los puntos de venta que ofrecen estos productos.

El proceso de compra de los chalecos antibalas para la Policía Nacional que aún no concluye pese a la demanda de los uniformados que trabajan sin la protección adecuada, al igual que los nuevos agentes que se han graduado como tal en periodos cortos terminó en un proceso de investigación de la Fiscalía, tras el anuncio de Zapata de que lo intentaron sobornar.

Proceso. La dotación de chalecos antibalas permanece con retrasos debido a los fallidos intentos de Compras Públicas.

“Me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchísimos intereses, que quería que estos procesos no salgan. A mí mismo, y lo digo públicamente me pusieron $ 2 millones por el proceso de chalecos, sinvergüenzas”, exclamó el funcionario en julio pasado.

Una semana después, el titular de la cartera de Estado puso la denuncia por el presunto delito de cohecho y aún se mantiene en fase preprocesal (Investigación Previa) y que el proceso se maneja como información reservada, de conformidad con el Art. 584 del COIP.

Según lo prometido en julio pasado luego de la primera tanda de entrega de 5.000 chalecos, se debía entregar en septiembre otros 7.000, tras ello; en diciembre correspondería a otra dotación de 15.000. Los restantes que son 24.830 quedaban para el año 2024 en los meses de abril y agosto. De esta forma suman un total de 51.870 chalecos antibalas para la Policía.

