La tarifa de pasajes se mantiene

Para Daniel Hidalgo , que llegó desde la Aurora, parroquia satélite de Daule, mantener el incremento no era beneficioso para los usuarios, pues son diez centavos en cada pasaje, que a la larga terminaba sumando un dinero que, a veces, no tenían.

“Yo pensé que desde ayer (domingo por la noche) ya debía bajar el precio y pagué el valor anterior, aunque me dijeron que aún no era oficial, yo les dije que no les iba a pagar más”, explicó la mujer.

Paola Villalva, quien viajó desde Samborodón, aseguró que ella volvió a pagar el $1,10 que acostumbraba a cancelar antes de la eliminación del subsidio. El pasaje subió a $1,40.

“No podemos bajar las tarifas porque el combustible aún no ha bajado. Para venir desde la parroquia (rural, Roberto Astudillo) hasta Milagro y a Guayaquil y de regreso, tuve que tanquear con 27 dólares. Antes de la eliminación del subsidio, yo ponía entre 11 y 14 dólares para esa misma vuelta”, explicó Vicente Velasteguí, chofer de un bus Expreso Milagro.

Hasta el mediodía del lunes no había resolución sobre el costo de los pasajes. La Agencia Nacional de Tránsito emitió un comunicado en el que se indicaba que el Directorio sesionaría para revisar la resolución de los pasajes con base en el nuevo decreto.

César Carranza, de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), indicó que respetarán las resolución que tome la ANT; y, aunque las tarifas actuales no cumplen con las expectativas, considera que no es el momento para tratar el tema de un posible incremento, indicó.