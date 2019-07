Partidos piden más equilibrio

Encontrar el equilibrio para que funcione el control cruzado. En los partidos políticos hay distintas lecturas sobre la prominencia de la mayoría formada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la minoría, a la hora de tomar decisiones. En lo que sí hay consenso es en que para 2021 se deben hacer ajustes.

Esta se vio reflejada en la conformación de las Juntas Provinciales Electorales en las elecciones de marzo pasado. Según información a la que accedió EXPRESO, las sugerencias de la presidenta Diana Atamaint y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero fueron acogidas en algo más de un 80 por ciento.

Pero el director del Partido Social Cristiano (PSC), Pascual del Cioppo, no está tan seguro de que el CNE haya funcionado con ese desequilibrio durante los comicios seccionales. “Lo que conocemos es que cada consejero estuvo al mando de una o varias provincias. No es que la mayoría tuvo el 100 % de control. Si hubiese sido así no habrían existido problemas como el de Los Ríos”, señaló el dirigente.

En la otra orilla se ubica la directora de la Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade, quien considera que esta suerte de cisma interno en el CNE está afectando la confianza que deben tener las organizaciones políticas en el organismo electoral.

“Nosotros sentimos que muchas Juntas Provinciales tuvieron un componente político que bloqueó los reclamos de los partidos. En Carchi somos la fuerza más importante y no hubo un solo delegado de la ID en la Junta”, lamentó.

El asambleísta de CREO, Patricio Donoso, celebra que el Consejo Electoral ahora tenga representantes de diferentes vertientes políticas, contrario a lo que pasó por 10 años con el dominio de Alianza PAIS.

“Hay que reparar algunas cosas que evidentemente están pasando y dar más representatividad a todos los partidos políticos. Cuando hay ese equilibrio se genera automáticamente lo que se denomina el control cruzado”, explicó Donoso a EXPRESO.

Tanto los legisladores como los actores políticos plantean algunas propuestas que incluso podrían ir a las reformas al Código de la Democracia, para generar más equidad en el organismo electoral.

Los protagonistas