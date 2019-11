Paro Nacional: la tiranía de la muchedumbre

Los derechos humanos protegen a los ciudadanos de los abusos del Estado. No al revés. Si un policía golpea sin motivo a un manifestante que no ofrece resistencia, es un caso de derechos humanos; si un manifestante hiere a un policía, es un delito penal. Por eso la Defensoría del Pueblo, cuyo mandato es la tutela de derechos, no registra en sus informes los casos de violencia ejercida contra la fuerza pública durante el paro nacional: dice que no es de su competencia.

»Nos llevaron al camerino. Nuevamente fui manoseada por otro grupo de personas. Nos dejaron ahí varios minutos. Luego nos sacaron en grupos de cinco, en fila india. Decían “matemos al comandante”. Solicitaban quince personas para hacer el cambio con los supuestos quince fallecidos. En todo momento nos gritaban palabras soeces. Llegamos a la iglesia, ingresé toda golpeada. La gente que trabaja con el párroco me cambió de ropa y las mujeres indígenas, la gente que se encontraba afuera pedían que me saquen para seguirme agrediendo. Alrededor de las siete y media de la noche, gracias a Dios llegaron nuestros compañeros a rescatarnos. Esto ha marcado mi vida.»

»Yo era la única mujer secuestrada junto con 53 compañeros. Al momento de despojarnos de nuestras prendas policiales fui manoseada. Con pretexto de seguir buscando si tenía el celular, seguían tocando mi cuerpo. En la desesperación se me ocurrió decir que estaba embarazada, pensando que les iba a calmar un poco, pero no les importó, siguieron maltratándonos con palos, con piedras.

«El día 10 de octubre acudí una convocatoria formal de la Conaie para una rueda de prensa en el Ágora de la Casa de la Cultura. Desde el primer instante los periodistas fuimos objeto de coerción, de presión psicológica, aunque también hubo varios intentos de agresión física por parte de los indígenas, al menos en mi contra. Trabajamos bajo presión con la exigencia de transmitir en vivo y en directo las proclamas políticas del señor Jaime Vargas y el señor Leonidas Iza. Nosotros teníamos una limitación tecnológica que nos impedía transmitir en vivo, y los indígenas que monitoreaban en sus pantallas nos acusaban y decían: “Teleamazonas no está al aire”. Y yo era el blanco de esas presiones.

»¿Fui secuestrado? Sí, fui secuestrado al igual que el resto de colegas periodistas. Un secuestro se entiende como el poder de limitar la libre movilidad de una persona mediante la fuerza, la coerción. Y eso fue lo que pasó en el Ágora. En un afán de humillar, primero a los policías secuestrados, que eran siete, descalzos, desarmados, de uno en uno les hicieron pasar, tomar el micrófono y decir que no estaban secuestrados, que estaban ahí por propia voluntad. Estamos hablando de un teatro lleno de 3 mil o 4 mil personas. Luego pasaron con los periodistas.

»Cuando me tocó el turno a mí dije que sí, que vine por mi voluntad, que he realizado la cobertura periodística y quiero irme en este momento para procesar la información. Así que para demostrar que no estoy aquí retenido, les pido por favor que me permitan abandonar el Ágora. La respuesta fue un coro generalizado de “Nooo”. Era imposible.

»Frente al hostigamiento permanente, sentí que mi integridad y la de mi equipo estaban en riesgo. En un momento que pude abordar al señor Jaime Vargas le pedí que me dejara salir. Él accedió, le pedí que garantizara mi seguridad y me dijo: “Te voy a mandar con dos guardias comunitarios”. Se sumó un funcionario de la Defensoría del Pueblo, que estaba acompañando al Defensor del Pueblo que estaba ahí. Yo pedí salir por la parte posterior del teatro, donde había menos gente y Vargas se negó: “por el frente”, me dijo. Corrí el riesgo porque no tenía opción. Cada minuto que pasaba sentía mayor inseguridad, de manera que salimos. Uno de los guardias comunitarios desapareció, me quedé sólo con uno y con el funcionario de la Defensoría.

»Salimos hacia donde estaba el vehículo del canal. En ese trayecto fui objeto de todo tipo de agresión verbal, psicológica, física... En la avenida Patria fui objeto de una emboscada, entre cinco o seis personas me atacaron, alguien me quiso golpear en la cara, me puso el pie, caí al piso... Este mismo sujeto que quiso golpearme, me agredió cobardemente por la espalda, con una piedra, a corta distancia y con gran fuerza. La consecuencia fue la rotura de mi cabeza en la parte occipital, tengo ocho puntos en la cabeza. Yo perdí el conocimiento, me desplomé y eso produjo una lesión adicional: la rotura de los ligamentos de la clavícula derecha. Sé que el autor de la agresión está enrolado con el Consejo Nacional Electoral, vinculado de alguna manera a la vocal Esthela Acero, del movimiento indígena.

»El asambleísta Jaime Olivo (de Pachakutik) ha implicado que si salí de la Casa de la Cultura ya no es responsabilidad del movimiento indígena. Pues no, señor, sí lo es. Los indígenas eran quienes me agredían, me vejaban, me lanzaban botellas con agua, todos los que estaban dentro y fuera del Ágora eran indígenas. No puedo asegurar que el señor que me agredió con intención de asesinarme forme parte del sector indígena pero lo hizo al amparo, a vista y paciencia de personas que forman parte del movimiento indígena y que también me agredieron, me insultaron, me vejaron e intentaron golpearme.»

Coronel Enrique Bautista: “Nos tiraron combustible, iban a quemarnos”