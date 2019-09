Pareja recibe su quinta sentencia por corrupción en Petroecuador

El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli recibió la tarde de este viernes 13 de septiembre su quinta sentencia por presuntos actos de corrupción en Petroecuador.

En esta ocasión fue por el delito de tráfico de influencias y el tribunal penal le impuso una pena de seis años ocho meses de privación de la libertad, 12 salarios básicos unificados de multa y la reparación integral de 4.8 millones de dólares que debe ser pagado solidariamente con los otros tres sentenciados. Al final de los alegatos, la Fiscalía retiró la acusación para otros dos enjuiciados.

Álex Castillo, el fiscal del caso, investigó presuntas irregularidades en la entrega de cinco contratos para obras relacionadas con la Refinería de Esmeraldas. En la adjudicación de los contratos se habría beneficiado a la empresa escogida. Tres de los cinco contratos ya habrían prescrito.

Miguel Revelo, defensor de Pareja, señaló que apelará y pedirá la nulidad de la sentencia. Él considera que el tribunal no ha sido objetivo “se ha juzgado a personas no a hechos”, dijo. Aclaró que al momento no existe ninguna sentencia ejecutoriada en contra de su cliente.

Pareja Yannuzzelli está preso en la cárcel de Ambato. También fue condenado a cinco años por cohecho, seis años por asociación ilícita, 10 años por peculado y 10 años por enriquecimiento ilícito.