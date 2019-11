Paola Pabón y Virgilio Hernández comparecen ante la comisión que investiga el paro nacional

La comisión que investiga el paro nacional se convirtió ayer en la tribuna política de los correístas presos. Una manifestación de centenares de partidarios aguardó en la puerta de la sede legislativa, coreando consignas, mientras la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el dirigente Virgilio Hernández, y el militante Christian González, aprovechaban las cámaras y los micrófonos para representar, una vez más, el papel de los perseguidos políticos.

Dramática puesta en escena: los comparecientes llegaron esposados y conducidos por guardias penitenciarios. “Podrán esposar tus manos, pero nunca tus ideas”, dirá más tarde Doris Soliz, en un arrebato de originalidad. Una nutrida barra los recibió con aplausos y gritos de “¡Libertad! ¡Libertad!”; legisladores del correísmo hicieron el elogio de su “valentía, coherencia y lealtad”, los abrazaron con harto sentimiento, les ofrecieron su apoyo.

“Yo estoy aquí por mis creencias”, arrancó, dramática, Pabón. “Que no son patrimonio de un partido, que son pilares de la humanidad y ningún tirano las podrá resquebrajar”.

Grandilocuencia, exageraciones, y retórica de barricada salpicaron, como es usual, las comparecencias correístas. Por lo demás, nada nuevo: los procesados lo niegan todo. Niegan que su participación en el paro nacional fuera más allá de la protesta pacífica constitucional. Niegan que hubieran financiado las manifestaciones. Niegan que la Fiscalía disponga de una sola prueba en contra de ellos. Niegan que el delito de rebelión que se les imputa se hubiera cometido siquiera.

Y pasan al ataque: el gobierno ha construido un caso mediático en su contra (“flaming”, dicen, sumando una nueva categoría a su jerga); los allanamientos en sus casas fueron violentos, desmedidos e incensarios; las órdenes de prisión preventiva en su contra, injustificables. “Soy la prefecta de Pichincha, no voy a andar por los tejados”, dijo Pabón. “Que me pongan todos los grilletes electrónicos que quieran, pero permítanme asistir a mi trabajo y defenderme en libertad”. Insistió mucho en este punto: que no son peligrosos, que no se van a escapar, como los asambleístas de su partido refugiados en la embajada de México, ellos no. Virgilio Hernández corroboró, enternecedor: “No es que estaba huido, es que nunca supe que estaba citado”.