La tentación del pago mínimo

Hace seis meses, Érika, de 21 años, decidió solicitar una tarjeta de crédito, luego de haber conseguido su primer empleo, para dos cosas: pagar sus suscripciones de Netflix y Spotify y para comprar pasajes aéreos para ir de vacaciones.

No obstante, la profesional en Talento Humano, reconoce que ahora usa el plástico para otros gastos: comprar ropa, pagar las cuentas del supermercado, etc. Érika reconoce que no tiene idea cuánto del total de su deuda ha diferido, es decir, ha establecido pagar a tres, seis, o 12 meses o cuánto tiene en crédito corriente o cuánto suma su crédito rotativo.

Según un estudio de Equifax, la multinacional que trabaja en el análisis de datos y también ofrece los servicios de buró de crédito, en los últimos tres años el crédito rotativo es el más apetecido por los usuarios de tarjetas en Ecuador.

¿Qué es el crédito rotativo? Es un tipo de crédito que permite a los consumidores pagar todo o parte del saldo pendiente, por lo que caben los pagos mínimos. Mientras que en el caso del crédito diferido, el emisor fija un pago mensual.

Según Equifax, el 57 % de tarjetahabientes del país prefiere el crédito rotativo, el 19 % va por el crédito corriente, mientras que el crédito diferido a 12 meses ocupa el 9 %.

En el caso del crédito rotativo, de cada pago que realiza el usuario, una parte o todo el dinero va hacia el interés, en lugar de hacia el capital (la cantidad real que se pidió prestado). Lo que significa que la cantidad total que al final se paga es mayor a la cantidad real que se pidió prestado.

“El crédito rotativo es una forma implícita que tiene la institución financiera de subdividir la deuda en cuotas mucho más pequeñas en el largo plazo, generalmente las instituciones lo hacen a 36 meses”, explica Carlos Martínez, gerente de Datos y Analítica de Equifax en Ecuador.

Si bien el crédito rotativo ofrece mayor flexibilidad al deudor, este es más costoso asegura Sonia Zurita, profesora de Banca de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol).

Analistas sostienen que recurrir al pago mínimo es perjudicial para la salud de las finanzas personales o familiares.