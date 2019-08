El pago a los jubilados: con deuda o más ajuste

Ayer, los maestros jubilados en huelga de hambre, colocaron el cartel de día 11 en una de sus carpas que se encuentran a las afueras de la Asamblea Nacional.

Los docentes reclaman el pago en efectivo, no en bonos, de sus incentivos jubilares. De los $ 350 millones presupuestados por el Gobierno para este año para dicho pago, se prevé cancelar $ 240 millones con papeles. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, de lo presupuestado para este año se ha ejecutado solo el 12 % en casi ocho meses. No se ha explicado dónde están o por qué no se han entregado los demás fondos previstos.

El Gobierno ha planteado la posibilidad de pedir a los ecuatorianos “un apoyo directo para poder pagar a los jubilados”, subiendo los impuestos, como se hizo con la Ley Solidaria.

¿Cómo podría el Gobierno pagar a los jubilados sin recurrir a esa salida? Analistas económicos consultados por EXPRESO sugieren dos vías: ajustar el gasto o que el Gobierno sea quien emita los bonos directamente para que tenga liquidez y así pague a los maestros jubilados.

El exministro de Finanzas Fausto Ortiz dice que el Gobierno debe tener, primero, voluntad política para cumplir con lo adeudado a los jubilados. Si el monto por pagar ha sido registrado en presupuestos de años pasados y no ha sido cancelado se convierte en deuda. Y la deuda se puede pagar con deuda, dice Ortiz. “Puede emitir deuda y pagarles”, añade el economista. Y eso es lo que ha buscado hacer a través de la cancelación en bonos. Para Ortiz, el problema es que el jubilado pierde dinero al querer vender sus bonos en el mercado bursátil local y no el Finanzas. Por ejemplo, los papeles son comprados con un descuento del 10 o 20 %.

Una solución, explica Ortiz, es que el Finanzas les dé a los jubilados bonos con tasas de interés más altas para que los jubilados puedan vender sus bonos al mismo precio y no tengan pérdidas. “Si le dan al jubilado un bono a una tasa del 10 %, el jubilado la va a poder vender y no va a tener ninguna pérdida. El jubilado reclama porque le exponen a que les den 10 % descuento, 20 % de descuento o 30 % por el bono.

La otra opción es que el mismo Gobierno sea quien emita el bono con tasas de interés más altas para que obtenga liquidez y pague en efectivo lo adeudado.

Según datos de Finanzas, hasta el 31 de julio, 4.732 jubilados han solicitado la apertura de una subcuenta en el Banco Central del Ecuador (BCE), que es el primer paso para recibir el bono. El monto de bonos asciende a $ 13,2 millones y el interés se fija en función del plazo del bono que, a su vez, guarda relación con la edad del beneficiario.

Para el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, la solución estaría por seguir ajustando el gasto público ¿Qué recortar? El gasto corriente, específicamente la masa salarial, dice Carrera. Todavía no ha sido ajustado en la magnitud que pide el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para este año, el Gobierno se comprometió a reducir la masa salarial en $ 650 millones y eso no se ha cristalizado.

El analista también ve espacio en gobiernos seccionales, entidades que, según su apreciación, aún no han ajustado su gasto al ritmo al que lo ha hecho el Gobierno central.

El pago de bienes y servicios también puede ser otro rubro para seguir ajustando, según Carrera. El monto a recortar es de $ 650 millones, de acuerdo al programa suscrito con el FMI. “El Gobierno debería pagar a los jubilados y postergar otros gastos que está priorizando”, añade Carrera.

Hasta el 30 de julio, según los últimos datos de Finanzas, de la deuda asumida de 23.000 jubilados impagos se ha cancelado, desde mayo del 2017, a 12.725: solo $ 664,8 millones, en efectivo.