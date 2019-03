Sonnenholzner en Santa Elena: obras inconclusas, turismo y créditos

El vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner, visitó Santa Elena la mañana de este miércoles 20 de marzo de 2019 para “disculparse” por el retraso en la culminación del distribuidor de tránsito de San Pablo y enfatizar la necesidad de no centrar el turismo en un provincia en específico. Además, entregó más de $ 65.000 en créditos a emprendedores locales.

Por medio de un enlace radial con más de 16 emisoras de Santa Elena, Sonnenholzner justificó el retraso en la construcción del distribuidor de San Pablo en la “condición financiera” en la que el presidente Lenín Moreno recibió el país.

“Lamentablemente eso obligó a pausar ciertos proyectos que de a poco se están retomando. No podíamos dejar eso inconcluso, es una obra importante que va a beneficiar no solo a la provincia y a sus ciudadanos, sino también a los turistas que transcurran por esa vía”, indicó Sonnenholzner, sin evitar disculparse por un “retraso” que no dependía de ellos.

El turismo fue otro de los temas que tocó durante el enlace, luego de ser consultado sobre las alternativas que deberían implementarse para que los turistas lleguen hasta Santa Elena. Descartó la ampliación de las vías, pero aseguró el buen cuidado de las mismas.

Para el vicepresidente, la posibilidad de poner en marcha un aeropuerto es lejana debido al “volumen que necesitan para operar”. Sobre todo, cuando la “mayoría de turistas son de Guayaquil”, quienes se tardan máximo dos horas en llegar. Por esa razón, Sonnenholzer añadió que el objetivo es atraer a turistas extranjeros, que no solo visiten un lugar específico, sino que “recorran el Ecuador y permanezcan más tiempo en el país”.

Luego del diálogo con los medios, el mandatario entregó más de $ 65.000 en créditos a emprendedores de la provincia, con el objetivo de “mejorar la productividad y progreso de Santa Elena”.