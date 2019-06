Oswaldo Jarrín: “Nadie nos prohíbe actuar en Galápagos y estamos actuando”

No habrá bases militares extranjeras en Galápagos ni en ninguna parte del Ecuador. La aclaración gubernamental ante el hecho de que el avión P3 de Estados Unidos sea reabastecido en San Cristóbal, no significa que las Fuerzas Armadas no vayan a potenciar la base naval en esa isla. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dice que hay que explotar su posición estratégica para la lucha antidrogas y la pesca ilegal, entre otras actividades delictivas.

- ¿Qué significa el triángulo de seguridad del que usted habla?

- Un lado del triángulo corresponde a los diversos puertos que se tienen (Esmeraldas, Manta, Posorja, Guayaquil, Puerto Bolívar) y el vértice está en Galápagos. Es un triángulo que cubre todo el mar territorial y todos los corredores que pueden ser utilizados por el narcotráfico. Se puede actuar en los dos frentes: en el continente y en Galápagos. Nadie nos prohíbe actuar en Galápagos. Y si estamos actuando de esta manera es porque estamos protegiéndole a Galápagos porque la pesca ilegal no está en el continente, no está en el mar territorial, está cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos.

- ¿Por qué es clave Galápagos para la vigilancia total?

- Galápagos es un territorio estratégico que está a 1.200 kilómetros del continente y lo más lógico es utilizarlo. Tenemos una capitanía en San Cristóbal que no opera las 24 horas ni hay operación aérea nocturna. Eso significa que debemos mejorar la operabilidad de la base naval ecuatoriana. No es una base extranjera.

- ¿Convertirla en un centro estratégico?

- No hay que convertirla, ya lo es. Lo que vamos a hacer es mejorarla para que funcione en la noche, para que por emergencia o reabastecimiento, aterricen aviones. ¿Qué será? Un día o unas horas. Eso no es una base extranjera. Lo único que se está dando es facilidades para que, por emergencia, pueda ir el P3 (avión estadounidense de vigilancia) a realizar el reabastecimiento.

- ¿Solo el avión P3 o habrá otros aviones extranjeros?

- Estamos hablando de exploración aeromarítima. No debería salir un avión del continente si tenemos una base en Galápagos. Lo más lógico es que salga de Galápagos.

- El permiso para operar por emergencia o por reabastecimiento, ¿incluye aeronaves de Colombia, Perú u otros países?

- De ninguno. Nadie más nos está apoyando. El único avión que vuela es el P3. No sé por qué al P3 le hicieron escándalo nacional si está operando hace cuatro meses con grandes resultados. Setenta misiones ha cumplido. Hacen el escándalo porque es de Estados Unidos. Es el odio. Si el país tuviera para comprar unas diez fragatas, unos diez aviones, no necesitaríamos de nadie. Pero el Ecuador no es potencia como Estados Unidos, como Alemania, para decir no necesitamos de los norteamericanos. Diez años hemos pasado aislados, sin cooperación internacional.

- ¿Cómo van las conversaciones para crear un gran bloque regional de seguridad?

- Si tenemos un corredor del narcotráfico que se forman entre el sur de Colombia y el norte de Ecuador y otro corredor que se forma del sur de Ecuador y el norte de Perú, entonces el problema no es exclusivo de nuestros vecinos. Se tienen que cooperar en seguridad para neutralizar este tipo de amenazas. Hay que proteger el patrimonio, la salud, el bienestar, la economía.

- En el anterior Gobierno se habló de un recorte de personal de las Fuerzas Armadas hasta el 2025. ¿Ahora se está pensando en aumentarla?

- Yo hablo de mi gestión como ministro de Defensa. En primer lugar, la política del Gobierno nacional es de cooperación internacional. En este rato tenemos cooperación con varios países: Estados Unidos, Israel, Inglaterra, España, China y con Chile últimamente. Con ese último país hemos firmado un acuerdo de cooperación en cyberdefensa, en cyberseguridad. Cooperamos con China, que nos va a entregar a fines de este mes seis lanchas guardacostas. El 26 de este mes llegará un buque hospital (Confort) de los Estados Unidos, por segunda vez, para atender a 5.000 pacientes y 150 operaciones.

- ¿Todos los radares funcionan?

- El sistema de radares está en perfecto funcionamiento. Tuvimos un problema en Manabí con un radar, pero se está reparando. Pero necesitamos mejorar, complementar y allí viene la cooperación internacional.

- ¿Qué necesitan complementar?

- Primero, la adquisición de equipos. En este año vamos a adquirir helicópteros, aviones de entrenamiento para la Fuerza Aérea. Vamos a construir un buque multipropósito para que lleve abastecimiento a Galápagos. Y a la vez, se incrementa la frecuencia y exista abastecimiento en el mar. El problema que se tiene, por la distancia entre el continente y las islas, es que ahora no hay reabastecimiento en la travesía, en el mar.

Cárceles

“El círculo de seguridad es externo”

La cooperación de las Fuerzas Armadas en el control carcelario, donde se han registrado diez muertes en un mes, es dentro del marco de sus competencias. La precisión del ministro Oswaldo Jarrín es que ellos se encargan del control de explosivos, armas y municiones en las vías de acceso, los alrededores y los ingresos externos, en un primer círculo de seguridad. De las puertas y el interior de los centros de rehabilitación, precisa, se encarga la Policía y los guías penitenciarios.