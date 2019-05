El hilo de los aportes a PAIS va más allá de dos detenidas

En un fin de semana frenético, se ha iniciado en Ecuador una nueva investigación por corrupción que señala a las más altas instancias del gobierno de Rafael Correa. Ayer, dos exfuncionarias de la Presidencia en la administración anterior recibieron prisión preventiva y cargos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, en concurso real de infracciones, por haber recibido y repartido entre altos funcionarios dinero aportado para la campaña de Alianza PAIS entre 2013 y 2014 por grandes compañías, que eran contratistas del Estado, como Odebrecht, Sinohydro, CWE, SK Engeneering & Construction, Telconet y Grupo Azul.

La investigación previa y la apertura ayer de la instrucción fiscal -que durará 90 días- se basan en una publicación periodística sustentada en una hoja de Excel, bajo el nombre de receta de Arroz Verde, que detalla los pagos, entre otros, al exvicepresidente Jorge Glas, al ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, y a los exministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, que está prófugo por otro caso.

Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía para conseguir que el juez David Lasso acepte la prisión preventiva y abra la instrucción, consta una “hoja de Excel impresa de pago al señor Alexis Mera, Viviana Bonilla, María Duarte, Amelia Duarte”, que propaga las sospechas por los aportes recibidos para la campaña de Alianza PAIS más allá de las dos implicadas ya procesalmente.

Asimismo, la Fiscalía realizó siete allanamientos entre Quito y Guayaquil en la madrugada del sábado al domingo. En la capital, dos domicilios y dos empresas; y en la Costa, una casa, una empresa y un estudio jurídico. Sin precisar públicamente el nombre de las mismas, Fiscalía sí cita en su enumeración de elementos de convicción ante el juez la identificación practicada en “un inmueble de la compañía Sanrib Corporation” y de varios de la “empresa Copec SA”. Siguiendo la lógica de Fiscalía, EXPRESO recorrió las sedes de empresas relacionadas a los ex altos funcionarios citados en el reportaje para constatar dónde se produjeron allanamientos y dónde no. El recorrido incluyó los exteriores del despacho jurídico Romero Menéndez, donde Alexis Mera consta como socio según su página web; a la empresa Creacional, propiedad de Vinicio Alvarado; a la oficina de Christian Viteri en el edificio The Point; y a la sede del Colegio del Abogados del Guayas, por la relación conyugal entre Pamela Martínez, una de las detenidas, y el presidente del colegio. Él también es mencionado por Fiscalía, pues su empresa Nexoglobal tiene como principal cliente entre 2013 y 2015 a Odebrecht y un directivo de la constructora brasileña, según Fiscalía, mantenía tal relación de “amistad” con la exjueza de la Corte Constitucional que llegó a organizarle y regalarle un viaje. Asimismo, EXPRESO trató de ponerse en contacto con Alexis Mera y José Serrano para corroborar información sobre su relación con el caso. No obstante, no respondieron al teléfono. Quien sí lo hizo fue Christian Viteri. Dijo que si Pamela Martínez había mencionado a su nombre sería como un intento de desprestigiarle por las denuncias contra el correísmo reveladas en su anterior etapa como asambleísta.

Las defensas de las dos procesadas, la exjueza Pamela Martínez y la exasistente de Presidencia Laura Terán, cuestionaron en sus alegatos ante el juez el cumplimiento del debido proceso seguido por Fiscalía por finiquitar la investigación previa en menos de 24 horas y sustentar la misma en una publicación periodística.

Defensa de las detenidas

“No se respetó el debido proceso”

En la formulación de cargos, que duró más de cuatro horas, las defensas de Pamela Martínez, exjueza de la Corte Constitucional, y Laura Terán, exasistente de Presidencia durante el gobierno de Rafael Correa, detenida en Latacunga mientras transitaba en su camioneta, cuestionaron el respeto al debido proceso de la Fiscalía, que abrió investigación contra ellas por los presuntos aportes de campaña a Alianza PAIS. Las detenidas serán trasladadas en las próximas horas desde la Unidad de Flagrancia, en el centro norte de Quito, a uno de los centros de detención que el juez determine.

La resolución del juez será apelada por la defensa de Martínez. El abogado Édgar Molina dijo que se han establecido presuntos delitos sobre la base de un reportaje periodístico, y más no con elementos de convicción que debía presentar la Fiscalía. “El que no ha cumplido el rol ha sido el juez de Garantías Penales. Era él quien debía cuidar que se respeten los protocolos necesarios para que se observe el debido proceso y eso no se ha hecho”, afirmó Gustavo García, quien también es parte de la defensa de Martínez. El jurista Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, se ha negado en todo momento a hablar de la situación de su defendida. RRG

Datos

Los elementos de convicción presentados por Fiscalía ante el juez.

- Hoja Excel impresa de pago al señor Alexis Mera, Viviana Bonilla, María Duarte, Amelia Duarte.

- Publicación del portal Milhojas.

- Consignación fotográfica de correos.

- Decretos ejecutivos de nombramientos.

- Informe técnico: Pericial CNML-CF-LCCF-Z9-INF.

- Correos entre el señor De Souza con la señora Pamela Martínez.

- Correos electrónicos de Laura Terán a varias personas.

- Correos de la señora Pamela Martínez.

- Informe ejecutivo ampliado del SRI

- Informe ejecutivo ampliado NEXOGLOBAL SA.

- Versiones de las dos detenidas, Pamela Martínez y Laura Terán. Y ampliación de versión de Martínez.

- Identificación de inmuebles mediante parte informativo de Sanrib, que tiene contratos con el Estado.

- Allanamiento de varios inmuebles, en especial de la empresa Copec SA, que era beneficiaria de contratos estatales.

- Informe UAFE sobre Pamela Martínez (5 vehículos) y Laura Terán.

- Movimiento migratorio de Martínez (122 viajes) a países como Brasil, Panamá o Suiza. Y actividad de Terán con empresas relacionadas con Odebrecht.