Notario prohibe a los medios hacer uso de su imagen

Las acciones que se iniciaron en contra de un funcionario público, por la agresión verbal a un grupo de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no solo será por la vía legal. Su comportamiento también es examinado por el Consejo de la Judicatura (CJ), entidad administrativa y disciplinaria de los servidores judiciales.

A través de un comunicado, la coordinadora provincial del Guayas en el Ámbito Disciplinario del CJ, Valentina Salazar, dispuso la apertura de una investigación en contra del notario público 77 de Guayaquil, Elvis Alfredo Rivas Arias, en la que se determinará si su actuación se configura como una infracción disciplinaria contemplada en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Ayer, el funcionario no acudió a la Fiscalía de Daule, donde se abrió una investigación previa por el presunto delito de ataque y resistencia. “Tenía que presentarse a las 11:00 y no asistió. Estoy notificando un nuevo llamado para este lunes, a las 10:00”, dijo el fiscal César Peña Morán, de la Unidad Multicompetente de Daule. En caso de que no se presente en la segunda citación, se hará un tercer llamado, pero con la fuerza pública.

▶Leer: El cargo público, una función que no está encima de la ley

De momento, existen tres denuncias que se han presentado en contra del notario Rivas, por lo ocurrido la mañana del pasado lunes, durante un control de tránsito en el que retuvieron a un camión, cuyo conductor no portaba la licencia adecuada para manejar ese tipo de vehículo. El hecho se hizo público tras la viralización de un video donde se observa el comportamiento del notario.

Una de las denuncias fue presentada por el vigilante Fabián Reyes, quien fue directamente el agredido. El gobernador del Guayas y el director ejecutivo de la CTE se sumaron con otras denuncias para que se investiguen dos tipos penales: ataque y resistencia e intimidación.