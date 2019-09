Nebot, a favor de despenalizar el aborto por violación, desde los 90

Y aunque muchos aplaudieron sus palabras —entre ellos grupos de activistas—, otros interpretaron el comunicado como una estrategia política.

En días pasados, sus declaraciones en contra de la privatización de empresas públicas avivaron nuevamente esta percepción.

Una revisión de fuentes de EXPRESO halló que, al menos su postura a favor de la despenalización del aborto, no es reciente: data de al menos 23 años atrás.

En una entrevista realizada al exfuncionario en 1996, para el libro ‘Primero la gente’ de Marco Lara Guzmán, el autor le preguntó si consideraba el aborto un crimen.

“En mi concepto religioso, sí definitivamente (...) Ahora, por supuesto, hay diversas circunstancias: el aborto terapéutico, el aborto como consecuencia de una violación”, expresó.

Y este fue aun más allá al referirse al aborto sin causales. “Soy claro, control de la natalidad vía paternidad responsable, me parece lógico. Pero de allí al aborto como método de control de la natalidad, personalmente no lo acepto (...) No estoy de acuerdo, pero respeto el concepto de los que sí están en esa línea”.