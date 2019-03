Trap, rap y reguetón en un concierto cristiano

El 2018 fue el año del trap. Solo Bad Bunny, el máximo exponente de este género musical urbano, logró juntar en su canal de YouTube a más de 16 millones de suscriptores. Se convirtió en un fenómeno generacional imparable que se ha tomado incluso rincones en los que nunca habíamos pensado escucharlo. ¿Hubiera imaginado un concierto de trap en una iglesia?

Tres jóvenes cristianos se unieron para organizar una noche de música, en la que no solo habrá trap, sino también pop, rap y reguetón. Pero no como el de Bad Bunny, al menos no en contenido.

“El objetivo del concierto es poder dar a conocer que en este mismo género musical hay nuevas canciones que no necesariamente están teniendo un mensaje que caiga en la vulgaridad, en lo sexual, en la denigración de la mujer, en las drogas o en otros antivalores”, reflexiona Juan Marcos Grijalva, conocido artísticamente como Juan Marcos.

Este joven, quien es instructor de música del Centro de Adolescentes Infractores, ha compuesto temas como ‘Vivir el momento’, en el que habla de aprovechar el hoy, levantarse a pesar de los errores y de seguir caminando. Por eso, asegura que el público vivirá algo distinto, pues las canciones buscan llevar mensajes de esperanza. ‘Noche de concierto con Jesús’ reunirá por primera vez a tres exponentes de la música cristiana: G. Broke, Marcos Music y Juan Marcos.

Marcos Music está convencido de que para llegar a los jóvenes e impactar sus vidas de una forma positiva hay que hacer uso de todas las herramientas posibles y que la música es una de ellas. En estos días, los artistas han preparado su repertorio para uno de los conciertos más esperados por quienes habitan en el barrio Cuba.

G. Broke aprovechará esta jornada musical para presentar su nueva creación: Con tu sangre. “Jesús vino a limpiarnos de nuestros pecados y lo hizo por medio de su sangre. Con base en ese episodio de la vida de Jesús y tomando situaciones que he vivido, escribí esa canción”, cuenta.

Los chicos han salido a las calles, a los parques y visitado varias iglesias evangélicas de Guayaquil para entregar las invitaciones al concierto en el que se espera una asistencia de 500 personas. Aseguran que no es un evento dirigido solo a los jóvenes, sino para la familia.

“No te pierdas el concierto más auténtico, reguetonero y con mucha presencia de Dios. Porque los tiempos cambian pero su verdad permanece para siempre”, dicen los organizadores en un mensaje que se transmite también a través de las redes sociales.

Así quieren aprovechar que el trap es un género urbano de moda para llegar a más personas y mostrar que no siempre este género o el reguetón debe asociarse con sexo o drogas. En YouTube, por ejemplo, ya pueden verse vídeos internacionales con trap cristiano. En Guayaquil, los jóvenes se abren su camino con contenido propio.

Para saber

El concierto

La jornada musical se desarrollará el próximo 30 de marzo, a las 18:00, en el auditorio de la iglesia La Bendición, en el barrio Cuba.

Las entradas

Quienes estén interesados es asistir pueden comprar las entradas ($ 3) en la iglesia (Domingo Comín y la C).

Diversidad

Además de apreciar el repertorio musical, se podrá disfrutar de una presentación de teatro con contenido religioso.