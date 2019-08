Milagro, sin fondos y con un vendaval de irregularidades

Desorganización, falta de prolijidad o errores de buena fe. El caso es que en la Alcaldía de Milagro, treinta y nueve contratos se ejecutaron sin respaldos técnicos, justificaciones o documentos actualizados. Así lo indicó la Contraloría General del Estado en un informe aprobado recientemente.

Más de $ 14 millones en obras de pavimentación, agua potable, edificación de parques y canchas y tendido y compactado de vías, no pudieron ser analizadas a profundidad por el órgano rector. ¿El motivo? La documentación no existe, o al menos, no se encuentra en la Dirección de Obras Públicas de ese cabildo.

“No hay documentación completa en un solo expediente por cada proceso realizado por falta de gestión de los directores actuantes, lo cual dificultó las acciones de control posterior e incumplieron lo dispuesto en las normas legales”, señalaron los analistas de la institución de control.

Varios contratos, entre ellos uno por más de $ 24.000 destinado a ‘diseño y producción de material publicitario y comunicacional para campañas institucionales informativas y turísticas’, se realizaron por régimen especial o contratación directa sin ameritarlo.

Otros, como los relacionados a la segunda fase de la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial contaban con hasta tres contratos complementarios, cuyos rubros adicionales no podían constatarse.

Pero a más de la falta de respaldos en numerosos contratos, el informe también evidencia numerosos incumplimientos e irregularidades en varios de los procesos, entre ellos la contratación del personal.

Una de las acusaciones más graves es la contratación de familiares, tanto del esposo de la entonces alcaldesa, Denisse Robles, como de parientes de al menos tres concejales a distintas dependencias públicas. La Contraloría señaló que al menos cuatro personas, principalmente primos, yernos y sobrinos de los funcionarios, ingresaron a partir del 2014 a través de contratos de trabajo por servicios ocasionales, alegando que no incurrían en nepotismo, pero sus hojas de vida no fueron adecuadamente revisadas por el departamento de Recursos Humanos.

Al respecto, tres directores de este departamento, que ejercieron sus cargos entre 2015 y 2018, alegaron que “confiaron de buena fe” en la documentación entregada por los contratados. En sus hojas de descargo, los trabajadores mencionados indicaron que eran estos mismos directores los que debían analizar sus hojas de vida. Uno de ellos, cuyo nombre se omite (como es habitual en estos documentos), quien laboró como procurador síndico del cantón, indicó que no estaba obligado a “presentar su árbol genealógico” ante Recursos Humanos.

Para el actual alcalde, Francisco Asan, quien asumió funciones en mayo, las irregularidades, sobre todo en la contratación de personal, han sumido a la Alcaldía en una compleja situación económica, con un endeudamiento de cerca de $ 36 millones, el presupuesto de un año de este cabildo. Este agregó que en la última administración la contratación de personal aumentó en un 100 % (ver entrevista).

El informe de Contraloría también cuestiona la adquisición de un sistema informático SIIM V 6.0 para el cabildo por un monto de $ 415. 795. La primera irregularidad es que la empresa Planerp Cía Ltda vendió el mismo sistema a otros municipios de la provincia por distintos valores, montos inferiores al que pagó el cabildo milagreño.

En respuesta a esto, la compañía señaló que los distintos módulos y programas del servicio varían de acuerdo a su complejidad y el contrato con la Alcaldía abarcaba 57 módulos distintos. Pese a ello, la entidad de control halló que al menos ocho de ellos no estaban en funcionamiento porque el cabildo no contaba con la tecnología o los procesos para implementarlos.

El actual alcalde indicó que, al momento, el SIIM V 6.0 no está operativo.

“No sabíamos cómo usarlo. Me comuniqué con la empresa para pedir que nos dieran una capacitación. Me indicaron que ya se había dictado y que tendríamos que pagar nuevamente”, comentó, indignado.

Al momento, el informe sigue su curso de descargas y apelaciones. No hay sanciones emitidas por la Contraloría.

Obras cuestionadas

Fiscalizaciones

Al menos cuatro procesos de fiscalización se llevaron a cabo sin cumplir con la Ley de Contratación Pública que demandaba la realización de una negociación para buscar valores más económicos. El monto supera los $ 135.000.

Tendido de vías

Los contratos para el tendido y compactado de dos ciudadelas (más de veinte vías) se llevaron a cabo a través de subasta electrónica inversa, obviando el método de contratación obligatorio para estas obras. Costaron $ 150.000.

Relleno sanitario

Pese al requerimiento de continuar con la segunda fase del relleno sanitario para el cantón, este no se hizo y no se cumplió con el mantenimiento del sistema, lo que provocó incumplimiento en la norma ambiental.

Materiales

La revisión encontró que material de bodega como llantas, accesorios eléctricos y demás fueron utilizados sin justificaciones de salida de bodega. No se pudieron encontrar ni los insumos ni sus egresos del sitio.