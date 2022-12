Multa o cebolla. Esa es la alternativa que el duende verde Grinch da a los automovilistas que en las fechas navideñas se excedan ligeramente de los límites de velocidad en zonas escolares cercanas a la autopista que recorre los Cayos de Florida (EE.UU.).

La costumbre de que un agente de policía se caracterice de Grinch y sorprenda a los automovilistas con su insólita propuesta se remonta a unos 15 años atrás en los Cayos, un archipiélago de 1.700 pequeñas islas situado entre el territorio continental de Florida y Cuba.

Se tata de un gesto de buena voluntad con motivo de las fiestas navideñas.

El duende verde recrea el personaje de ficción creado por Theodor Seuss Geisel, al que da vida en el libro infantil de 1957 "¡Cómo El Grinch robó la Navidad!", muy popular en Estados Unidos y que fue llevado al cine en 2000.

Para seguir con la tradición, el coronel Lou Caputo, de la oficina del alguacil del condado de Monroe, se puso el disfraz de Grinch este martes 14 de diciembrede de 2022 y, junto a otros agentes, comenzó a observar en el radar la velocidad de los automóviles que pasaban por la escuela primaria Stanley Switlik.

Caputo asegura que interpreta al personaje ficticio creado por el autor infantil para dar un "regalo" a los automovilistas infractores leves, pero también para llamar la atención de una manera agradable sobre la necesidad de respetar los límites de velocidad en las zonas escolares.

Los conductores que superan por poco el límite de velocidad de la zona escolar pueden elegir al ser interceptados entre multas de tránsito o las cebollas olorosas que les proporciona el Grinch.

Los más veloces probablemente reciban una multa por parte de las autoridades locales.

"Se me ocurrió esta idea después del estreno de la película 'The Grinch' con el actor Jim Carey", recordó Caputo.

Dijo que entonces pensó que sería un regalo navideño disfrazarse de Grinch y salir a la zona escolar para en lugar de poner multas obsequiar a los infractores leves con cebollas.

A pesar del humor navideño, Caputo dijo que hay un lado serio en este inusual proyecto de control de tránsito.

"Queremos que las personas sepan que están en la zona escolar y que hay peligro por la presencia de niños en la escuela, por lo que no se deben tomar riesgos", dijo Caputo