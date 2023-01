El Día de Acción de Gracias de 1998. En medio del afamado desfile neoyorquino que año a año festeja el arribo de los peregrinos a nuevo mundo, Kiera Templeton desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña.

Cinco años después, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida.

Esta es la trama de ‘La chica de nieve’, obra del escritor español Javier Castillo, que vio la luz en 2020. Pocas semanas tras su lanzamiento, la novela ya había vendido más de dos millones de ejemplares en España.

Su fama, sin embargo, no se detuvo ahí, sino que pasó a convertirse en un éxito en ventas en veintiséis países y a traducirse a más de una decena de idiomas.

Ahora, a cerca de tres años desde su lanzamiento, ‘La chica de nieve’ vuelve a las listas de ‘best sellers’, tras el lanzamiento de una adaptación audiovisual a través de la afamada plataforma Netflix.

No obstante, para ello, la obra cambió de locación, volcándose no en el ruidoso Nueva York, sino en Málaga, España, donde la pequeña Amaya Martín desaparece en una Cabalgata de Reyes, un seis de enero.

Para Castillo, la noticia sobre la adaptación de la novela lo tomó por sorpresa, incluso tras las numerosas ventas del libro.

Y es que, para el joven autor, el camino a la fama ha estado lleno de sorpresas.

Antes de lanzar su primera novela en 2014, este se desempeñaba como consultor financiero, área en el que había hecho sus estudios. Escribía en el transporte público mientras iba del trabajo a su casa, y su primera obra la publicó en la plataforma Kindel por su cuenta.

“Yo pensaba que no lo iba a leer nadie. Yo te juro que pensaba que me iban a leer 10 amigos. Fue algo sorprendente. Yo escribí siguiendo el típico consejo que le dan a los autores, “escribe el libro que te gustaría leer”. Yo empiezo muchos libros, pero los dejo, me aburren cuando tienen muchas descripciones. Yo no quería un libro así. Lo que ha ocurrido después es un sueño cumplido de la infancia”, dijo.

A este ‘boom’ le siguieron otras tres novelas bastante exitosas, y finalmente ‘La chica de nieve’, que surgió de imprevisto cuando estaba en la calle.

“O iba andando por la calle con mi mujer y mi hija de tres años. La bajé al suelo y camino hacia mi mujer y cuando la solté de la mano de pronto pensé, ¿y si la suelto y pasa algo horrible y no la veo nunca más? Eso me dio el arranque de la novela, en el día de ‘Thanksgiving’, un momento súper feliz, eufórico, todo bueno, y ocurre algo dramático, la desaparición de una niña”, señaló.

‘La chica de nieve’ no es un thriller de acción al uso, es un thriller dramático centrado en las emociones. Es mi manera de escribir, y creo que si bien la serie sí lo ha capturado, sin duda me quedo con el libro, pero habrá fans para todo. Javier Castillo

​Escritor

No obstante, la obra de Castillo pertenece a un ámbito de la literatura específico, el de las novelas de entretenimiento y consumo rápido, que casi nunca aparecen en las publicaciones literarias. Pero a él parece importarle poco. “No hay nada malo en leer una novela simplemente para desconectarte”, dijo.

Con respecto a la serie, sin embargo, él también se declara más fanático de los libros que de las adaptaciones por ‘streaming’, incluso de la propia.

“Disfruto más las historias de los libros y, además, nadie te impone una imagen, sino que tú la construyes. Yo soy de describir el físico de los personajes ligeramente para que la gente se imagine y lo complete. La serie es un lenguaje distinto, pero hay que disfrutarla”.

En la novela hay capítulos de hasta 62 saltos temporales. Internet

Sobre el autor

Nació en 1987. Estudió Finanzas en la Universidad de Málaga. En 2014 publicó su primera novela, ‘El día que se perdió la cordura’, vía digital. Tras convertirse en un éxito en ventas, el autor publicó ‘El día que se perdió el amor’, ‘El juego del alma’ y ‘La chica de nieve’.