La Comisión Nacional del Agua informó que esta semana prevalece la segunda ola de calor en México, generando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, principalmente en estados al sur de México, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

En Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil, recomendó a la ciudadanía beber más líquidos de lo acostumbrado y no exponerse a los rayos directos del sol entre las 11.00 y 16.00 hora local (17.00 a 23.00 GMT).

Debido a esta segunda ola de calor se han registrado temperaturas y sensación térmica de hasta 45 grados, como sucedió en Nejapa de Madero, uno de los municipios mexicanos, que esta semana fue uno de los más calurosos del país.

“Hemos tenido marcas térmicas por arriba de los 40 grados, sensación térmica de hasta 46 grados, especialmente en el Bajo Papaloapan, en algunos sectores de la Cañada, lo que es en Cuicatlán, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y toda la línea de costa”, dijo el meteorólogo de Protección Civil Cutberto Ruiz Jarquín.

De acuerdo con el meteorólogo de Protección Civil , esta ola de calor podría extenderse durante más días, como sucedió con la pasada ola registrada los tres primeros días de abril, que, de manera atípica, se extendió hasta 10 días.

El especialista explicó que una ola de calor se establece cuando los valores superan los 38 grados centígrados por tres días consecutivos.

Sin embargo, aclaró que la situación que aqueja el sur mexicano no son las altas temperaturas, ya que pueden ser recurrentes, sino que estas sensaciones térmicas se establecen por casi una semana y anteriormente solo se establecían por dos o tres días.

"Tuvimos un fin de semana caluroso donde el observatorio meteorológico de Huajuapan registró un valor de 38,1 grados Centígrados y se considera la temperatura más alta en los últimos 30 años en esa municipalidad de la región mixteca de Oaxaca", apuntó Ruiz.

Desde el amanecer, la región central de Oaxaca registra valores superiores a los 30 grados y es visible en el ambiente la presencia de bruma que se incrementa en las calles asfaltadas.

Cerca del mediodía la ciudadanía reciente el intenso calor y sus efectos. "Yo me la paso fatal porque se me baja la presión, me salen ronchitas. Hay que usar mucho bloqueador. Hay que cuidarnos y más que nada hidratarnos porque sí es bastante complejo" explicó Sinaí Morales, una habitante de la ciudad de Oaxaca, quien debe extremar los cuidados a su salud con bloqueadores solares y sombreros.