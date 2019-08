El movimiento AHORA irá solo para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana

El presidente del movimiento AHORA 65, Michael Aulestia, anunció la decisión de la organización política de ir solos en el proceso de reforma parcial a la Constitución, para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) mediante consulta popular, y no unirse al Comité por la Institucionalización Democrática que también impulsa esta iniciativa.

La decisión la dio a conocer luego de que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobará entregar los formularios para la recolección de firmas, para llamar a la consulta. Debe recoger 132.620 rubricas, esto es el 1% del último Padrón Electoral.

Para la recolección de las firmas tienen 180 días. Además, la normativa prevé otorgar un plazo adicional de 90 días, si no cumplen el plazo.

Aulestia reconoció que el coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, Pablo Dávila, le remitió una carta en la que le da a conocer que este Comité es de carácter no gubernamental, no partidista, y que estarían dispuestos a que se sumen a la iniciativa de ellos como ciudadanos y no como organización política que son, y no trabajar una propuesta en conjunto como AHORA lo había planteado.

Afirmó que de manera inmediata solicitarán al CNE las claves para retirar los formularios, y el sábado 7 de septiembre ya darán a conocer el cronograma, las organizaciones que les apoyarán y la logística para recoger las firmas.

Adelantó que se hará un acto especial en Quito, donde es la sede de AHORA, como inicio de la campaña para recolectar las 132.620 rúbricas que determina la normativa legal vigente.

Así también, anunció que esperan entregar primeros la propuesta de reforma parcial a la Constitución, junto con las firmas a la Asamblea para que inicie el trámite constitucional y legal al interior de la Legislatura. Recordó que el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Función Legislativa determinan que la legislatura no puede tramitar dos iniciativas de reforma a la Constitución a la vez.