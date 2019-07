Mora, Troya y Zambrano se desmarcan del caso Arroz Verde

Nadie sabe nada. Los convocados a comparecer por el caso Arroz Verde, investigado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, repitieron el mismo argumento de los anteriores llamados: no sé nada. Fue el turno del exsecretario ejecutivo de Alianza PAIS, Galo Mora; y de los exprefectos de Los Ríos y Manabí, Marco Troya y Mariano Zambrano, en su orden, quienes fueron recibidos por el pleno que sesionó este jueves 25 de julio de 2019, en la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil.

El primero en comparecer fue Mora, vía Skype, desde México donde se encuentra trabajando en una investigación para el Fondo de Cultura Económica. El exsecretario desmintió cualquier afirmación de haber recibido dineros de empresas o empresarios que contrataron con el Gobierno. Que la parte financiera y de contabilidad no estaba dentro de sus funciones entre 2010 y 2014 que ejerció como representante de la organización política.

Lo que sí precisó es que existían aportes voluntarios de los adherentes del 5 % de su salario en base a lo que reza el Código de Ética de la organización. “No conozco a nadie de Odebrecht. Las diligencias que he realizado han tenido que ver con la formación política y académica. No he tenido reuniones para donaciones o aportes”.

Según la públicación de los portales Mil Hojas y La Fuente, Mora habría recibido más de un millón de dólares de Rolando Carrión. El exsecretario dijo conocer al aludido, pero negó haber recibido tal cantidad de dinero.

Le siguió el turno de Troya y Zambrano. Ambos negaron la desviación de recursos económicos de las Prefecturas que encabezaron para solventar gastos de campaña. Es más, Troya reconoció que estuvo, junto a los militantes de la provincia, en desacuerdo con el aporte del 5 % por lo que no pagó ni recaudó ese dinero.

“No he realizado ni recibido aportes ni en cheque ni en efectivo. Ahí mencionan a un señor Beltrán que no lo conozco”, replicó Troya, quien dijo que consultará con sus abogados posibles acciones legales en contra de los periodistas que publicaron la investigación. En el mismo sentido, Zambrano negó tales aportaciones.

El asambleísta Eliseo Azuero mocionó que el informe final de la comisión contenga una sugerencia para la Comisión de Justicia, que analiza las reformas al Código de la Democracia, elimine este tipo de aportaciones obligatorias o voluntarias para financiar a las organizaciones políticas. La moción fue aprobada.

El exasambleísta Christian Viteri y el señor Gustavo Bucaram también fueron convocados, pero no comparecieron. El primero por cumplir actividades privadas en Cuenca por lo que pidió se lo convoque en una nueva fecha. Mientras que al segundo “no se lo logró encontrar”.