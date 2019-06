El misterio ronda a un túnel de Conocoto

Entre valles y montañas se encuentra ‘escondido’ el barrio San José de Oleas, en la parroquia de Conocoto, centro oriente de la capital.

Para llegar al caserío, donde los habitantes en su mayoría son familiares y se cuidan los unos a los otros, se utiliza un camino empedrado que colinda con una quebrada y hondonadas.

No muy lejos del sector habitado, en una zona paradisíaca, donde abunda la vegetación y cruza el río San Pedro, se encuentra un misterioso túnel, que según cuentan los habitantes fue construido en 1958.

En la obra habrían trabajado gran número de obreros de la construcción, que fueron contratados en esa época por los encargados de estación eléctrica, que existe entre las lomas que guardan misterios. En esa construcción peligrosa, bajo la montaña rocosa, varios habían fallecido en distintas circunstancias.

Caminar en las noches o madrugadas por la estrecha calle cercada de matorrales o arriesgarse a cruzar el túnel es para que los pelos se pongan de punta y el corazón acelere los latidos. Se escuchan lamentos, llantos, gritos, y aseguran aparecían los fantasmas, que se hicieron leyenda y quedaron grabados en la mente de los antiguos habitantes. Quienes vivieron en carne propia el espanto por el aparecimiento de los seres del más allá.

Josefina Paucar sonríe antes de recordar lo que tuvo que vivir cuando se hizo del amor de su vida, a quien tenía que ir a ver antes de que caiga la noche, cuando no llegaba del trabajo. “Yo viví en La Armenia tres años, cuando me casé tuve que venir a vivir acá porque mi papá me dio un terreno y construí mi casa.

Recuerdo que una tarde, a eso de las 17:00, cuando iba a mi hogar, apareció por el túnel un hombre pequeño y cabezón, tenía su parte íntima al aire, muy larga y que se se movía de un lado al otro, sin embargo no me causó miedo”. Esa figura misteriosa le hizo recordar a la señora, de 65 años, lo que le había contado su abuela sobre la leyenda de chuzalongo, un ser que aparecía completamente desnudo y se metía a la quebrada, donde el agua empezaba a sonar con más fuerza. “Sin temor me acerqué al río y vi cómo ese ser extraño estaba acostado, como estaba embarazada, me asusté y salí corriendo”, acotó la mujer.