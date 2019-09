Los 7 ‘tesoros’ de la minería ilegal

“La minería ilegal no es una actividad aislada, tiene una serie de ramificaciones que son ilegales”. Benito Bonilla, activista Fundación Pachamama.

Ahora, con la minería legal, una vez que termina la explotación, hay planes de remediación que son encargados al responsable. En la ilegal, si no hay a quién culpar, la Constitución señala que el Estado deberá hacerlo.

— ¿Qué pasó con la gente que no fue sancionada en Buenos Aires?, ¿se desplazó a otros puntos?, le preguntó este Diario.

La directora manifestó que “la idea no es llegar al lugar y decomisar el material, sino también sancionar a las personas”.

Benito Bonilla, activista ambiental y vocero de la Fundación Pachamama , dijo que “la minería ilegal genera impactos que son muy graves para el medioambiente ... Se debe combatir con todos los controles que el Estado pueda desarrollar y llevar adelante”. Afirma que lo delicado de la minería ilegal es que está vinculada a mafias que hacen otro tipo de actividades ilegales, relacionadas con el narcotráfico , trata de personas , etc.

En esas mismas provincias hay otros puntos en los que aún no se han realizado operativos; sin embargo, la directora dijo a EXPRESO que pronto se intervendrán (estos, por seguridad, no han sido revelados). De enero a julio de 2019, según la Arcom, hubo 300 operativos en diferentes puntos.

Cárdenas reconoció que el punto máximo de la minería ilegal fue Buenos Aires, con 39 detenidos. Por ahora, aseguró, no existe otro sitio que llegue a su nivel. Pero sí hay puntos críticos. Están en siete provincias: El Oro, Imbabura, Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos y Carchi (las otras nueve no fueron reveladas). Y la entidad de control ya intervino (véase en la infografía).

“Ecuador es mineralógicamente muy rico; siempre van a existir grupos irregulares que querrán aprovecharse de ello”, indicó Andrea Cárdenas, directora ejecutiva de la Arcom. Pero... no hay que olvidar que los recursos naturales no renovables , como manda la Constitución, son del Estado. Y quien infrinja la ley puede ir preso hasta diez años, según el Código Orgánico Integral Penal .

El operativo en Buenos Aires (Imbabura) abrió el abanico. Hay minería ilegal y no está concentrada en un solo punto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo , advirtió que 16 de las 24 provincias del país tienen potencial minero. Y potencial de minería ilegal... La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) reveló siete de ellas y cuáles son los puntos críticos. El mineral principal es el oro.

Cumplimiento

4.747 títulos registrados

Al momento hay 4.747 títulos registrados, y están divididos en fases: minería artesanal, libres aprovechamientos, autorizaciones de los gobiernos descentralizados para la explotación de áridos y pétreos... Cumplen con las normativas, como, por ejemplo, la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente, permiso de no afectación a cuencas hídricas, etc.

Roberto Gavilánez

Director de Prevención del Ministerio del Ambiente

“La norma no se cumple en su totalidad”

¿Podría usted explicar los antecedentes de la minería en el país?

La minería no es reciente. Tiene antecedentes históricos (...) Lo que sí debemos tener claro es que el Ministerio sectorial sacó una política minera con ejes y acciones que están concebidas y enmarcadas a modernizar esta minería para que cumpla con las normas vigentes. Y se contemplan temas ambientales y sociales.

¿Se ha cumplido a rajatabla la normativa ambiental en el país?

Se puede decir que es un proceso de cumplimiento. No puedo decir que se cumple en su totalidad porque, o sino, no tuviéramos minería ilegal (como en Buenos Aires). Algo que no es así. Pero sí estamos promoviendo que esta actividad se enmarque y se alinea justamente a los preceptos normativos ambientales.

El Ministerio del Ambiente se encarga de otorgar los permisos ambientales, ¿cuántos están registrados?

Hasta ahora (julio) los permisos ambientales que se han otorgado son 389. Y se ha notificado a los titulares mineros que previo al inicio de las actividades tienen que regularizarse. Además, 378 están en proceso de regulación. Estos no están considerados como permisos.