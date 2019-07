Oro, armas y hasta internet en la zona de minería ilegal

El acceso a internet no es problema en los improvisados pueblos de plástico -con carpas- que rodean las minas de oro en las montañas de la La Merced de Buenos Aires , en Imbabura . Aunque las proveedoras formales de ese servicio no llegan hasta donde trabajan los mineros ilegales, basta con tener un dólar para poder comprar un código de entre seis y ocho números para acceder al mundo virtual.

No todo es trabajo. Además de internet, hay lugares de comida, discotecas, provisión de servicios sexuales, alojamiento... Todo surgió alrededor de las minas ilegales. Según la ministra Romo, la proliferación de la extracción irregular en el cantón imbabureño de Urcuquí llegó aparejada de otros 11 delitos como explotación sexual y laboral, homicidios, extorsión o lavado de activos. De ahí, la macrooperación que pretende acabar con ese foco de “economías criminales”, como calificó Interior a la amenaza que afecta a la zona, desplazando a sus actores.

La mayoría son extranjeros de los países vecinos que hasta el martes comenzaron a desfilar fuera de la zona minera, escoltados por los uniformados y cargados con sus pocos enseres personales. Hasta ayer, los desplazados rondaban los tres millares y eran reconducidos hasta Ibarra para que, después, regresen a sus lugares de origen. El último reporte de Interior cifraba en 21 los detenidos, uno de ellos, por porte de armas.

Aunque policías y militares han retomado el control del territorio, que se extiende a 433 kilómetros cuadrados, la situación no está completamente tranquila.

El martes por la mañana, mientras los encargados del operativo declaraban a los medios que todo estaba bajo control, un centenar de trabajadores que no había podido ingresar a las minas decía en voz baja que si no les encuentran alternativas de trabajo en ocho días volverían y ya no serían 8.000 sino 20.000. Esos mismos trabajadores reconocen que en las partes altas hay grupos armados que se disputan el control. Ha habido enfrentamientos armados, heridos y hasta fallecidos. Las autoridades han negado que haya personas asesinadas en las partes altas, cuyo control aún no han podido asumir. Pero no que haya personal armado.

Fabián Fuel, director de Operaciones del Comando Conjunto, y Agustín Proaño, comandante del Comando operacional 1 norte, corroboraron que su estrategia es anular esas amenazas. Fuel destacó que la tarea de los militares es el control de armas, municiones y explosivos en las vías que conducen a las minas. La otra es apoyar las labores de seguridad que hace la Policía. En esas tareas, han encontrado novedades: “Inteligencia nos ha dado a conocer que existe personal armado, son delincuentes armados y nuestra misión es hacernos con esas armas, esa munición y esos explosivos, si es que hubiesen en ese sector”.