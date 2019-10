Fuerzas Armadas se encaminan por nuevas directrices tras las protestas

También hubo el mensaje del comandante del Ejército Luis Altamirano Junqueira. “Jamás permitiremos que nuestro terruño sea la hoguera bárbara del odio y la ambición”, inició el oficial en su discurso. Reconoció que el nuevo escenario para Fuerzas Armadas, no solo del Ecuador sino del mundo se presenta altamente difuso. Añadió que la dimensión ha dejado de ser exclusivamente conflictiva entre los Estados para mutar en la interrelación con fenómenos de violencia doméstica y transnacional, lo que se ha denominado como amenazas del desarrollo. Esa problemática, explicó, no solo desborda las fronteras nacionales sino que mantienen conexiones internacionales que por su dinámica y factores envueltos han tornado a los escenarios de seguridad en altamente complejos y bajo la penumbra de la incertidumbre. Añadió que la participación de Fuerzas Militares en seguridad interna no es nueva ni en sus conceptos ni en sus prácticas, sin embargo la diversificación de los actores y las formas de violencia obligan a repensar las soluciones y las discusiones que sobre el tema se ciernen.

El oficial que reemplazó a Javier Pérez tras las jornadas de protesta del sector indígena habló de la necesidad de comprender que los problemas internos de cada Estado requieren de la acción de todas las instancias del mismo. Las protestas también motivaron el cambio de Roque Moreira a cargo del Comando Conjunto. Fue reemplazado por el general Luis Lara.