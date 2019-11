Fuerzas Armadas posesionan a sus nuevas autoridades y advierten a grupos violentos

Con el compromiso de que Fuerzas Armadas cumplirán con su mandato de defender soberanía, la integridad, los derechos y las garantías vinieron las advertencias. “Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión que no olviden los corruptos. Nuestras Fuerzas Armadas son parte sustancial de la historia mas gloriosa de la patria no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador y la seguridad de sus ciudadanos”, señaló el uniformado. También se refirió a los grupos que lideraron las protestas, que provocaron desmanes, atentaron contra los bienes públicos y la seguridad de las personas. A los uniformados les pidió que con la Constitución en las mochilas tienen el deber de garantizar a los ecuatorianos su derecho a vivir en paz y con seguridad. “Los acontecimientos de octubre pasado demuestran las graves amenazas a la seguridad integral de la nación y a la vida de sus ciudadanos”, insistió el oficial.

Además añadió que no se puede ni se debe pasar por alto la demostración de fuerza de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que atenta contra los principios democráticos básicos, vulneran la Constitución y ponen en alto riesgo la convivencia social. Anunció que Fuerzas Armadas han iniciado una profunda transformación y modernización.