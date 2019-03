Milagro vive entre obras y carencias

Una fiebre de actividad inunda Milagro. La vía de ingreso al cantón, varias calles e incluso la plaza principal se encuentran cerradas, mientras que varias cuadrillas llevan a cabo el reemplazo de tuberías, pavimentación y regeneración urbana.

Los carteles que anuncian las obras de la Alcaldía sobresalen en pancartas que cubren la ciudad: “¡116 kilómetros de vías regeneradas!”, “¡Nuevas salas de velaciones!”, “¡36.000 metros de canchas y parques!”. Los acompañan enormes murales cubiertos con el rostro y el nombre de la actual alcaldesa, Denisse Robles, quien se postula a la reelección.

Para un visitante, Milagro no parece padecer mayores carencias. Una ciudad tranquila, con vías pavimentadas, parques, hospitales, escuelas... Un caótico centro con viviendas de antaño y una pintoresca estación de ferrocarril que los fines de semana cobra vida y llena la urbe guayasense de turistas.

Pero para los residentes, el bienestar milagreño es un barniz que cubre una realidad más compleja: la realidad de las promesas incumplidas.

“De las cosas que la alcaldesa prometió en campaña, la red de alcantarillado sanitario, la nueva terminal, hay muchas cosas que aún están pendientes. Mire nomás cómo nos inundamos cuando llueve. Hace unas semanas, 15 ciudadelas se quedaron sin agua durante dos semanas por la ruptura de un pozo. Se puede decir que estamos bien, pero no avanzamos”, comenta molesta Hermilda Sánchez.

Para la jubilada de 65 años, quien reside en la calle Pedro Carbo, uno de los principales problemas es que la pavimentación no se extiende al 100 % por la ciudad. Y tiene razón. Mientras las vías principales de la urbe cuentan con pavimento, otras al interior de ciertos barrios y parroquias, como la Ernesto Seminario, apenas están lastradas y se inundan ni bien empieza a llover.

Para Dalton Mejía, otro conflicto que no ha sido solucionado es la caotización del tráfico y el transporte público, aupado por un creciente número de mototaxis y la falta de paraderos fijos que se respeten. “No hay suficientes controles de tránsito y no se ha contemplado la legalización de las tricimotos. Además, no se ha restringido la aparición de ‘miniterminales’ en la calle Vargas Torres y eso hace que la movilidad sea estresante y caótica.

La terminal era una de las principales promesas de campaña de Robles, pero apenas en enero de este año se colocó la primera piedra. Esto porque, tras varios años de paralizaciones y una resolución judicial que obligó al Cabildo a pagar $ 3,5 millones a la empresa Etinar, que iba a continuar con la obra, el Municipio no contaba con el dinero para realizar la inversión. Y entre 2014 y 2018 tampoco se pudo concretar. Finalmente, a fines del año pasado, la entidad recibió un préstamo del Banco de Desarrollo por $ 11’440.000. Su edificación tomará cerca de un año.

También está pendiente el alcantarillado sanitario de la ciudad. Durante este período, se culminó la primera fase del sistema, que inició el exalcalde y candidato para el próximo período, José Francisco Asán, y se logró concluir, a fines del año pasado, la segunda etapa del servicio, pero aún quedan pendientes otras dos etapas. Las parroquias rurales no cuentan con este servicio.

Para Robles, la demora no es un tema de mala administración de recursos, sino de una deuda adquirida. “La administración pasada dejó la primera etapa en el 50 % y dejó endeudada a Milagro hasta el 2022. Esa obra, además, la dejaron incompleta porque no consideraron relleno ni asfaltado. Tuvimos que conseguir un crédito no reembolsable de 10 millones de dólares con el Banco de Desarrollo para poder concluirla y poder seguir con la segunda fase”, señaló en una entrevista.

Explicó, además, que este año iniciaron los estudios para las siguientes etapas del servicio, pero su ejecución quedará en manos del próximo alcalde.

Entre las obras construidas en los últimos años también está una bahía para 800 comerciantes y un Mercado de Transferencias para 200 comerciantes mayoristas. No obstante, para los moradores, las obras no son suficientes para esta cabecera cantonal, ni solucionan los problemas causados por la venta informal.

“Los mercados están bien, pero no hay suficientes controles, porque los comerciantes igual venden afuera y nadie los saca de ahí. Luego botan la basura a las calles y, como el sistema de recolección de basura es deficiente, se queda ahí, a la vista de todo el mundo. No es solo construir los mercados, es sacar a los comerciantes de la vía y asegurarse que vendan donde deban”, señaló Aguinson Peña, residente de la localidad.

Con él concordó Paola Cañar, una milagreña residente en Guayaquil. “Los mercados son un desorden total, no hay control. Tanto así, que los vendedores salen y se colocan en los puntos por donde pasa el tren, sin que nadie los saque de ahí”.

Para esta, otra queja es el estado del agua potable, que por falta de mantenimiento e inversión no tiene la calidad de la de otras ciudades. Washington Asqui también comparte esta preocupación. “Se han dedicado a remodelar parques, pero aún no tenemos una planta de tratamiento de agua potable, pero pagamos el servicio”, comentó.