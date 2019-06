Pierden la vida por llegar a EE.UU.

Nar no está en el mapa. Una treintena de casitas de adobe y cemento dan vida al pequeño pueblo, ubicado sobre la carretera, justo a la salida de Cañar. No hay un letrero que lo anuncie. Tampoco hay dispensarios médicos ni escuelas. De ahí Jonathan Sánchez emprendió el viaje hacia Estados Unidos.

Tenía 19 años y un plan. Iba a trabajar hasta 2026 y volvería, cargado de dólares, a celebrar la quinceañera de su hermana menor. Solo entonces, decía, se asentaría nuevamente en Ecuador.

Sobre la mesa de la sala, Marcia Andrade conserva un pequeño altar dedicado a su primogénito. Hay fotos de su graduación, otra con sus amigos. “Era un andariego”, recuerda y se seca las lágrimas con el dorso de la mano. “Le gustaba viajar y me convencía de que lo acompañe”.

Pero cuando le dijo que se iba a Estados Unidos no la convenció. El viaje la aterraba. “Le pedí que no se vaya, pero no hubo forma (de convencerlo). Me decía que él era el hombre de la casa y tenía que ver por nosotras”, narra.

A lo largo de la travesía, se comunicaban. “Le preguntaba si estaba comiendo bien. Es que era tan flaquito”, agrega. Hasta que un día, en diciembre de 2017, no llamó más.

De ahí en adelante, Marcia y su familia se vieron inmersos en el viacrucis de los que buscan a migrantes desaparecidos. Oficios a la Cancillería, llamadas diarias al consulado ecuatoriano en Texas, bingos, rifas y préstamos para poder suplir los costos de los exámenes de ADN y de un grupo de búsqueda en México, que el Estado no cubría. “Nos encontramos con que los protocolos se limitaban a la entrega de documentos para buscar a los desaparecidos y que el país lo que podía hacer era enviar la denuncia y los datos a Estados Unidos, pero nada más”. Un año y cinco meses después, sus restos aún están en el intrincado proceso para volver al país.

Wilson Murillo, vocero de la organización 1800 Migrante, explica que el caso de Jonathan es uno más de los cientos que anualmente pasan por su oficina . “El Estado tiene los recursos y los protocolos para la búsqueda y la repatriación. Debería ser más ágil, sin duda, pero el problema principal es la invisibilización de un problema latente. A pesar de los esfuerzos por frenar la migración irregular, hay un incremento sustancial en la cantidad de compatriotas que han salido del país este año, sobre todo ahora que no hay visa a México. Están saliendo familias enteras”.

Según los datos de la organización, en los últimos cinco años se reportaron 133 ecuatorianos desaparecidos en la frontera. Cancillería, en cambio, indica que la cifra es de 98 desde 2008 y que 50 aún no han sido hallados.