Así se entrevista a niños víctimas de abuso sexual

“Dime tu nombre y apellido. Me llamo Luisa y mi trabajo es hablar con niños sobre lo que puede haber ocurrido con ellos. Yo siempre charlo con muchos niños, para que puedan decirme sobre las cosas que les sucedieron. Hay tres personas en la sala de atrás que me ayudarán a recordar las preguntas que debo hacer. Mientras hablamos, vamos a grabar todo lo que decimos. Esto me ayudará a recordar todo lo que dijimos”.

Es uno de los modelos de declaraciones de un entrevistador que recoge el protocolo de entrevista forense, mediante escucha especializada para niños víctimas de abuso sexual, que se oficializó ayer.

La técnica inició su construcción en 2017. Al menos 12 instituciones y representantes de la academia y organizaciones apoyaron en el proceso. ¿Qué busca? Fundamentalmente evitar la revictimización de los niños, dar valor a su palabra y que sea tomada en cuenta en el proceso judicial.

Joaquín González, representante de Unicef en Ecuador, dice que el objetivo es que haya una sola entrevista con el menor, porque antes un niño era entrevistado hasta seis veces en diversas instancias. Esa repetición podía llevar a contradicciones y manipulaciones que la técnica busca evitar.

Una buena entrevista, en la que el menor se sienta cómodo y tranquilo, permite aclarar los hechos sobre la base del respeto a la víctima, precisa.

Las cifras de abuso van en aumento. La fiscal general Diana Salazar informó que en 2015 se registraron 1.959 delitos sexuales. El número subió en 2018 con 3.146 casos y entre enero y marzo de 2019 van 774. La fiscal recordó que las víctimas de abuso sexual, sobre todo si son niños, con frecuencia callan por miedo, por culpa, por impotencia, vergüenza o desconocimiento. La mayoría de casos evidenciaron que son cometidos por conocidos y familiares con fácil acceso al entorno de la víctima.

El protocolo estará presente en la versión, valoración psicológica, recepción de testimonios anticipados, entre otras fases. La capacitación de la técnica ha llegado a 75 peritos psicólogos, 83 fiscales, 20 jueces y 56 miembros de equipos técnicos de los juzgados.