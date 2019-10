El ajuste va al empleo público y los subsidios

La temida subida del IVA quedó en un susto. Al menos, de momento. Es de las primeras aclaraciones que hizo el presidente Lenín Moreno en su cadena nacional de anoche.

“Escúchenme bien: ¡no subiremos el IVA! Se mantendrá en el nivel actual del 12 %”, aseguró el mandatario antes de enumerar una serie de medidas de ajuste, con miras a recortar el gasto público y a conseguir ingresos adicionales, que se enfocaron en el empleo del sector público, en los subsidios a los combustibles y en la flexibilización laboral.

Varios de los anuncios cambian beneficios o concesiones cuya modificación fue enérgicamente contestada en ocasiones previas y en administraciones anteriores, como los subsidios o los contratos temporales, fueron finalmente incluidos en la reforma económica que se llevará ante la Asamblea con el fin de corregir el rumbo nacional.

“Las decisiones que he tomado son decisiones postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, críticos y futuros candidatos no lo van a decir en público. Pero lo dicen en privado”, apostilló Moreno, tras motivar las medidas en que “el buen gobernante no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones”.

Entre las medidas más controvertidas, el Gobierno anunció la liberación de las gasolinas diésel y extra para reducir la carga de 1.400 millones de dólares que cuestan los subsidios a esos combustibles al Estado. Los nuevos precios estarán vigentes en cuanto se publique un decreto presidencial. Se tomó esta decisión para evitar subir el IVA que, en consecuencia, debe pasar por reforma legislativa.

Lo que sí deberá pasar por el Pleno parlamentario será una nueva ley laboral que incluirá nuevas modalidades de contratación orientadas a la flexibilidad. Quienes sean contratados bajo la nueva regulación podrán optar por varias modalidades de carácter temporal: el contrato “para periodo determinado” o el de “reemplazo” para sustituciones por permisos de maternidad, paternidad y enfermedades catastróficas. Además, hay una nueva modalidad de emprendimiento y de teletrabajo.

Ante los reclamos por el peso que supone la jubilación patronal a las empresas, esta figura se sustituirá por un aporte empresarial del 2 %, calculado con base en el sueldo, a un fondo, ya sea del IESS o privado.