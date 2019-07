“La subasta inversa es la más perversa”

A inicios de mes, Juan Páez, gerente general del hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social de Quito, denunció que halló siete millones de dólares en medicamentos caducados desde 2012 hasta 2018.

En Guayaquil, una inspección de la Comisión Anticorrupción develó a finales de junio que dos casas de salud del IESS, el Teodoro Maldonado y el hospital de Los Ceibos, compraron medicamentos e insumos al 100 % de sobreprecio. Incluso una adquisición tuvo un sobrecosto del 1.000 %.

Vigilar las contrataciones para evitar el sobreprecio, la sobrecompra y la corrupción es ahora un reto para el sistema. No se trata de escasez, falta de proveedores u ofertas, sino de artimañas, de la trampa del portal de compras públicas que ha dado luz verde a este tipo de corruptelas. Así lo determina el exministro de Salud, Luis Sarrazin, hoy auditor médico de la Junta de Beneficencia.

“La historia ha demostrado que hay rateros en las instituciones. Procuran comprar lo que más que pueden, aunque no lo necesiten, con tal de recibir una coima. No importa que después ese medicamento se quede sin usar en una bodega y expire”, lamenta.

La tarea ahora es descubrir cómo pudieron generarse estos sobreprecios en un país que tiene regulado, con techo fijo, todos “los medicamentos estratégicos”, que son los que se usan para las enfermedades más comunes, los que más se venden.

Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), explica que aunque la Red Pública Interna de Salud, el Sercob, la Secretaría de Finanzas y otros actores se reúnen para debatir los precios de medicamentos, aún hay vicios en el proceso de selección de proveedores.

Con la modalidad de combos o parrillas, explica, en la sección de compra de ínfima cuantía del portal de compras, hay algunas que claramente son direccionadas y que, a veces, tienen un solo distribuidor. No porque no haya más competencia o mejor precio, sino por la forma en que se estructura el pedido dentro de la plataforma. Allí el truco.

Lo que pasa actualmente es que hay una corrupción alta, precisa Palacios. Cualquier entidad hace una lista, supongamos de 50 tipos de medicamentos, pero los laboratorios que tienen mejores opciones en calidad y precio que no poseen todos los productos, simplemente porque no se fabrican aquí, no pueden ser considerados como potentes vendedores.