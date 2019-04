45 días por un veredicto

En ese tiempo, en Quito, no podían salir a centros comerciales o andar cogidos de la mano. Habían los ‘típicos’ bares en boga que eran sitios de encuentro gay . Los únicos. Frente al público, Efraín y Javier eran dos amigos más. No podían tener expresiones de afecto. Tampoco les ha gustado demostrarse su amor delante de los demás, aun así había algo que los limitaba: el miedo a sentirse agredidos, a las miradas críticas , al insulto ... Lo evitaban.

Todo empezó a finales de enero de 2007. En una discoteca llamada Matrioska, la más popular de la ciudad en aquella época, hoy extinta. Un amigo de Javier fue la ‘celestina’. “Miradas van, miradas vienen”. Así fue como esa noche se convirtió en la primera de tantas juntos... Pero no fue hasta el 14 de febrero, en el Día de San Valentín, cuando formalizaron su relación amorosa.

Pero “no todo ha sido color de rosa”, aseguran. En una empresa de telefonía en la que laboró Javier hicieron de todo para evitar el pago de las utilidades con carga por Efraín, pese a tener una unión de hecho... Cosas que pasan cuando no hay un lazo legal claro como el matrimonio .

Sus trabajos no guardan mucha diferencia. Efraín es director de la Fundación Ecuatoriana Equidad que respalda a miembros de la comunidad LGBTI y Javier es parte de una ONG de derechos humanos.

No ocultan, por ejemplo, que la familia de Javier no lo tomó bien. O que el hermano de Efraín, quizás bromeando, le dijo: “Ya era hora”. Nada importaba. Saben que eran inquebrantables las razones por las que decidieron estar juntos: a Efraín le encanta la formalidad de Javier. A Javier, en cambio, le enamora el don que Efraín tiene de ayudar a los demás y conocer mucho de todo. “Aprender y que te enseñen”, dice el último.

Han peleado. Sí. Y como cualquier pareja hetero u homosexual no se han hablado hasta una semana y media. Muchísimo tiempo para ellos. A Javier no le gusta que Efraín haga planes sin consultarle; a Efraín le encanta darle sorpresas. Como el viaje a Washington, o cuando cruzaron el océano y anduvieron juntos en París, la ciudad del amor. O incluso cuando buscando el Antisana llegaron a El Quinche porque se perdieron. No lo habían planificado. “La vida son cosas grandes, pero también pequeñitas”, concuerdan ambos, cómplices.

Y por eso, “en términos generales, Javier y yo no necesitamos casarnos, porque nuestras familias y amigos nos quieren, tenemos una vida no abundante, pero saludable, un hogar... Pero, cuando el matrimonio sea aceptado, significa que todos somos iguales. Va a cambiar en algo”, sentencia Efraín. Reconoce, además, que ayudará a consolidar las parejas homosexuales: “El tema es que muchos gais hemos aprendido a decir que las relaciones gais son muy frágiles, que se rompen fácilmente”. Y no es cierto. Ellos lo demuestran.

A la espera de una decisión histórica

En 2018, la pareja homosexual fue hasta el Registro Civil en Quito para casarse. No aceptaron. Entonces iniciaron una acción de protección, pero esta les fue negada. El caso no quedó ahí. Apelaron ante la Corte Provincial de Pichincha y esta elevó una consulta a la Corte Constitucional: ¿Es la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que faculta a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo) constitucional y aplicable en el país sin que se proceda, en forma previa, a reformar la Carta Magna sin que se vulneren los Principios de Supremacía y Pro Homine?

Esta respuesta aún se espera. Desde el pasado 29 de marzo, la Corte Constitucional tiene un lapso de 45 días para decidir si es posible que dos personas del mismo sexo se puedan casar en el país sin que sea necesaria una reforma constitucional. Podría ser una “decisión histórica”, indicaron algunos expositores en la audiencia.