Acusados de violar a Martha tendrían “tendencias sadistas”

Conocida en el mundo de las carreras de autos en Quito, Martha (nombre protegido) compartió con sus seguidores de una red social, el pasado 5 de diciembre de 2018, una fotografía suya en la pista de Yahuarcocha. También una frase en su perfil: “Quiérete y deja que te quieran, pero no dejes que vuelvan aquellos que ya partieron...”.

El domingo 13 de enero la mujer, de 35 años, fue violada por una ‘manada’ de tres hombres en un restaurante del norte mientras celebraba un cumpleaños. Los supuestos agresores habrían introducido un taco de billar y botellas en sus partes íntimas.

Además, grabaron y tomaron fotos cuando, aparentemente, cometían el abuso sexual.

Según Alexandra Mantilla, perfiladora criminal, esta acción sería la motivación real de la violación grupal. Señala que, al menos, uno de los tres implicados en este caso tendría “tendencias sadistas”.

Ayer informaron que los sospechosos Juan Moreno y los hermanos Jhon y Danny Ponce ya fueron trasladados al Centro de Rehabilitación de Latacunga desde el Centro de Detención Provisional (CDP). Ellos en la ‘manada’ supuestamente cumplían roles, explica Mantilla, especializada en el Colegio Internacional de Ciencias Forenses de México.

Dice que los tres no habrían actuado con la misma intensidad. “Siempre va a haber un líder, un sumiso y un mandadero”. Aún no están identificados, pero Mantilla describe cómo funciona una manada. Indica que generalmente el líder es aquella persona que va a tratar de ocultar toda señal sobre él: no tendrá teléfono, no se va a acordar de nada...

El sumiso, el que obedecía las órdenes, quizás era la persona que grababa, explica. Mientras que el mandadero dirá: “Yo solamente les colaboré haciendo lo que me pedían”.

¿Pero por qué actúan de esta manera? La perfiladora manifiesta que cuando los chicos actúan en grupo es porque de manera individual no tienen la capacidad social de acercarse a una mujer. Y, por ende, necesitan expresar su “hipermasculinidad” a través de un ataque grupal.

El uso de objetos como picos de botella o tacos de billar para cometer el ataque significa que las personas presentarían “tendencias psicopáticas... Hablamos de personas sádicas que gozan lastimando a alguien”. Entonces, asegura la especialista, deberían trabajar en el caso un psiquiatra y un psicólogo forense.

La víctima fue encontrada en el baño, ensangrentada. El dueño del restaurante, que ese día no atendía al público, llamó a la policía. El ataque sucedió cuando Martha se quedó sola con los tipos (dos de ellos eran sus amigos), mientras dos mujeres que estaban allí iban a buscar a otros invitados. Supuestamente estaban tomando alcohol. Para Mantilla, que hayan ingerido licor no justifica para nada la agresión.

Ayer EXPRESO se contactó con una allegada de Martha, quien prefirió no dar detalles.

El restaurante donde sucedieron los hechos estaba cerrado. No tenía ningún sello de clausura, al menos afuera. Y una caseta de guardia estaba al lado de la puerta de ingreso.

La Defensoría del Pueblo condenó esta violación y expresó su “profundo rechazo”. Mientras que en las redes se viralizó el hashtag #TodosSomosMartha, convocando a una marcha para el próximo lunes, a las 17:00, en el parque La Carolina, norte de la capital: “Ven con ropa negra y mensajes de apoyo”.

Agresiones en grupo

Por violación

Podrían ser condenados a 29 años y cuatro meses

Los tres sospechosos fueron procesados por violación el pasado 14 de enero. Stalin López, abogado penalista y quien llevó el caso de Karina del Pozo, explica que en este delito la pena va de 19 a 22 años. Pero ellos estarían incurriendo en una violación con todas las agravantes, por lo que podrían ser condenados con el máximo de la pena: 29 años y cuatro meses.

Dijo que el Código Orgánico Integral Penal no distingue el término ‘manada’, pero sí un ataque en pandilla.

Caso La manada, en España

Acusados de abusar de una joven en los Sanfermines

En España sucedió en 2016 un caso similar al de Martha. Cinco hombres fueron acusados de violar a una joven durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. Al grupo se lo denominó ‘La Manada’.

Pero su condena generó conmoción, sobre todo en grupos feministas, pues a los integrantes se los sentenció por abuso sexual y no por violación. La sociedad se indignó aún más cuando los españoles consiguieron la libertad provisional el 3 de enero.

Caso Karina del Pozo, en Quito

Abusaron de ella y después la mataron a golpes

La violación y muerte de Karina del Pozo, una joven quiteña, conmocionó al país. Ocurrió en 2013. Inicialmente fueron detenidas cinco personas debido al hallazgo del cadáver en el norte de Quito. Solo tres fueron condenadas por el asesinato. La mataron a golpes. El abogado penalista Stalin López confirma que los sujetos, hoy detenidos, también actuaron en grupo, como una pandilla. Uno de ellos ha insistido en que es inocente.