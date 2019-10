Lanzamiento de bombas lacrimógenas en universidades genera reacción del Gobierno

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió disculpas este 9 de octubre de 2019 por las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas esta noche por la policía en las Universidad Politécnica Salesiana y Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) que abrieron sus puertas para que los indígenas que llegaron a protestar en Quito puedan descansar.

Según la funcionaria, el incidente se habría producido cuando los uniformados perseguían a los manifestantes, luego de también echarles gas en los alrededores del parque de El Arbolito, sitio tradicional de concentración de las protestas.

“Esto no puede suceder, los incidentes no van a volver a repetirse de ninguna manera y no tienen ninguna justificación”, señaló Romo que ofreció que, una vez que terminen las protestas, se investigará lo sucedido.

A través de las redes sociales la Universidad Salesiana rechazó el uso de gases dentro de sus instalaciones y recordó que en estas se alojan temporalmente adultos mayores, niños y niñas.