La marca país está en el limbo

No se conoce, por ejemplo, el costo que tendrá. En 2010, para la creación de ‘Ecuador ama la vida’ se invirtieron $ 16 millones. Tampoco se sabe cuánto se ha destinado a su promoción, que en el caso de la marca previa fue de $ 50 millones a lo largo de nueve años. Otra interrogante es quién lo elaborará. Lo único de este proceso que ha quedado claro es que en él, no participan los gremios turísticos nacionales.

“En el informe del año pasado de Bloom Consulting, la marca país ecuatoriana está en el puesto número diecisiete de reputación internacional en el área de inversiones”, estableció Juan Xavier García, un experto en branding e imagen corporativa de la capital. “Cualquier cambio debe ser medido porque impacta en millones de consumidores, y su máxima debe ser ganar nuevos clientes. Eso se hace mejorando la difusión del producto o los productos y su calidad. Se puede cambiar la percepción de una marca sin cambiar su logo”.

En cambio, para el consultor argentino, José Revolledo, la renovación puede tener ciertas ventajas. “No hay fórmulas o parámetros a seguir para obtener o desarrollar una marca país. La evolución del logotipo puede ser efectiva, como lo fue en su momento ‘Ecuador ama la vida’. Perú, por ejemplo, hizo un cambio de marca hace pocos años que vino acompañada de una fuerte campaña nacional e internacional, y fue exitosa, aumentando en más de 4 millones sus visitantes anuales. Dependerá de cómo se publicita”, explicó.

En teoría, las propuestas de la nueva marca serán presentadas ante el presidente de la República y socializadas, pero mientras lo hacen, los gremios del país alistan su propuesta.

Muñetón indicó que los gremios se han aliado a ocho universidades para realizar una marca propia que refleje las necesidades del sector. “Estamos haciendo lo que debió hacer el ministerio. Llegar a un consenso e involucrar a la academia y a quienes conocen el sector”, subrayó. Lo secundó José Velásquez, de la Asociación de Guías. “La primera vez hubo precios excesivos y pocos resultados. Esta vez las cosas serán distintas”. La fecha en que se dará a conocer la nueva marca permanece incierta.

Más de $ 50 millones en promoción

Según datos del ministerio de Turismo, desde la creación de la marca país, en 2010, se han invertido cerca de $ 50 millones en promoción. La repercusión de las campañas ofrecen las siguientes cifras: 100’000.000 de personas vieron al menos una vez la promoción turística del país entre 2017 y 2018. La campaña ‘All you need is Ecuador’ alcanzó a 448 millones de personas. La campaña ‘Love is in the air’, alcanzó a 350 millones de personas. En promedio, dos millones de turistas visitan el país cada año. Esa es la cifra que ofrece la cartera estatal. La Cámara de Turismo considera que el número se acerca más a 1,5 millones. Este año, las campañas promocionales del país están dirigidas, sobre todo a Estados Unidos, Canadá y Europa. El contrato más reciente asciende a una inversión de más de $ 400.000 en material para la difusión.