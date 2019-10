El resurgir de la ‘zona cero’

Fue, durante las manifestaciones, un punto crítico. De hostilidad y enfrentamientos. La ‘zona cero’. Quizás en el país, la más sensible al vandalismo. Dos semanas después, intenta resurgir. Y lo está consiguiendo. Pero aún hay heridas que no han cicatrizado... ahora en los alrededores del ágora de la Casa de la Cultura y de la Asamblea Nacional, centro-norte de Quito, hay apacibilidad. Quietud. No hay basura ni rezagos de gas lacrimógeno. Fluye el tráfico. Abren los negocios. De entre las ‘cenizas’, esta zona empieza a ‘revivir’.

En la avenida Patria, algunas mallas que recubren la Casa de la Cultura están rotas. Quemadas. Es la evidencia de que algo pasó allí. Dentro -a pocos metros del ingreso del ágora-, en un pequeño kiosco que exhibe gaseosas, cigarrillos, frituras, está Barbarita Rosero. “¡A mí me pegaron!”. Su primera frase. Esta mujer, comerciante desde hace 38 años, se arriesgó a abrir su negocio, pese a que aquella era la sede indígena durante las protestas. No tardaron en saquear su puesto y llevarse, ella calcula, unos 220 dólares en productos. Su capital.

▶ Minga de limpieza en el parque El Arbolito y sus alrededores

Para levantarse, pidió dinero prestado. Con eso ha logrado llenar su puesto de confites, pero la herida que le causaron tras golpearla con un palo -con un clavo- en su mano, está recuperándose. Ella no lo olvida.

A unos 200 metros de allí, un agente de Tránsito camina en círculos. Inspecciona el parque El Arbolito. Hay algo que no cuadra: el césped está dañado. Hay huellas de neumáticos. ¡Qué pasó!, si solo una semana atrás los ciudadanos se habían juntado para limpiar -y recuperar- ese mismo parque. El coordinador general de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Cristian Andrade, explica que la noche anterior, el jueves, fue el concierto del colombiano Sebastián Yatra en el ágora. Sus seguidores, algunos, no respetaron el espacio público y aparcaron sobre el césped. Este amaneció, otra vez, ‘lastimado’. [En total, 30 autos fueron llevados en winchas y 12 multados. Hoy apela a la consciencia].