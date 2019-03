Luisa Maldonado no acepta los resultados para alcalde de Quito

La candidata a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana (RC), Luisa Maldonado, no acepta los resultados que dan como ganador a Jorge Yunda y exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) transparencia.

“Nosotros no aceptamos los resultados. Es increíble que la Capital, la ciudad más importante de nuestro país, no tuvo ningún tipo de información durante toda la noche, que la página del CNE no haya emitido ningún comunicado y que hasta el momento no contemos con nada oficial”, aseguró Maldonado, previo a la reunión con la directiva nacional de la agrupación política.

Además, señaló que existe un 10% de inconsistencias en las actas, por lo que considera que “nadie puede proclamarse ganador”.

Mencionó que en las próximas horas hablará sobre las medidas que adoptarán para exigir respuestas del CNE por la falta de transparencia en la entrega de resultados.