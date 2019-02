LOC: ganó el proteccionismo

Día del Amor en el hemiciclo legislativo: entre elogios a la amistad y ramos de rosas rojas, repartición de dulces en fundita y profusión de abrazos, la Asamblea rozó ayer los límites de lo inaudito al menos en dos ocasiones: cuando por mayoría de votos decidió desentenderse de la suerte de los trabajadores de la limpieza de su propio edificio (impagos desde hace tres meses), y cuando los liberales votaron a favor del proteccionismo en la nueva Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Una sorpresa, se diría, salvo que por aquí ya nada sorprende.

La noticia del día, claro, tuvo que ver con la LOC: en contra de la objeción presidencial, el Pleno decidió mantener intacto el artículo 98 de esa ley, que prohíbe la difusión de publicidad extranjera en territorio nacional, “a menos que esta cuente con participación ecuatoriana”, con el fin de proteger a la industria nacional. También mantuvo el artículo 86, que desarrolla medidas afirmativas en beneficio de los medios comunitarios. Se trata de los dos puntos más polémicos contenidos en la lista de 26 objeciones del veto presidencial al proyecto de reformas. Casi todas las demás fueron aceptadas por la Asamblea.

Trabajadores de la industria audiovisual y de los medios comunitarios montaron guardia desde temprano en la calle Piedrahíta, junto a la puerta principal de la sede legislativa, y repartieron cartelitos con mensajes a favor de sus demandas, cartelitos que varios asambleístas colocaron en la parte más visible de sus escaños. Al legislador ambateño Fernando Callejas (CREO) no le gustó que en ellos figurara el logotipo de la Asamblea Nacional, así que pidió la palabra al comienzo del debate para quejarse. “Si no le gusta, guárdelo”, fue la inapelable respuesta de la presidenta Elizabeth Cabezas.

Minutos antes de la sesión la incertidumbre campeaba: no se tenían asegurados los votos a favor del artículo 98. A esa hora, el gremio de productores audiovisuales contaba con el apoyo irrestricto de los correístas, el BIN y solo una parte del oficialismo. Pero se necesitan 91 votos para ratificarse en un artículo vetado por el presidente. Se suponía que CREO, SUMA y el PSC, en coherencia con sus principios antiproteccionistas tantas veces proclamados, se pronunciarían en contra o se abstendrían. El primer indicio de que esto no sería así vino del socialcristianismo: un tropel de legisladores alternos de esa bancada ingresó ostensiblemente al hemiciclo legislativo, en sustitución de los titulares. Llegaron y se sacaron un selfi. Parece una nimiedad pero, en este lugar, se sabe de sobra que una afluencia masiva de alternos es sinónimo de un voto vergonzante en ciernes. La tortilla se estaba virando.

Y se viró del todo. Asambleístas de CREO y el PSC justificaron su curioso giro a la izquierda en nombre de la necesidad de mantener empleos en el sector audiovisual. Lourdes Cuesta incluso habló de seguridad jurídica: “No me gusta el artículo 98, pero el artículo 98 existe”, dijo. Cuando Pablo Mogrovejo, representante del gremio, fue recibido en comisión general, ya no tenían razón de ser su vehemencia y sus arengas: ya no faltaba nadie por convencer. Bueno, sí, alguien: Fabricio Villamar (CREO), y a él se dirigió por nombre y apellido.

Villamar y su compañero de bancada Roberto Gómez fueron los únicos que votaron en contra. Cuatro más de esa bancada (Homero Castanier, Tanlly Vera, Rina Campain y Silvia Vera) se abstuvieron. El resto (109 asambleístas) votó a favor de ratificarse en la prohibición de la publicidad extranjera, en las medidas afirmativas para los medios comunitarios y en otros dos artículos objetados por el presidente.

¿Y los trabajadores de la limpieza? Pues nada, una anécdota: 49 insignificantes proletas que mantienen el edificio legislativo como un anís y a quienes la empresa tercerizadora, FESA S. A., no ha pagado desde hace tres meses. El legislador Raúl Tello pidió incluir el tema en el orden del día, con la esperanza de enmendar esta injusticia. Los votos de la bancada socialcristiana, el oficialismo en pleno (incluyendo a la presidenta Cabezas y la vicepresidenta Viviana Bonilla) y un puñado de correístas lo impidieron. Negaron así la posibilidad de debatir siquiera la suerte de aquellos que les limpian los retretes.

Veto presidencial

4 artículos ratificados

Cuatro artículos vetados por Lenín Moreno en las reformas a la LOC fueron ratificados por el Pleno: el que prohíbe la publicidad extranjera en el país; el que garantiza las medidas afirmativas a los medios comunitarios; el que prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas y productos nocivos para la salud; y el que obliga a los medios a guardar sus contenidos por 180 días.