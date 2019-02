El libre uso de ideas ampara la copia de spots electorales

Son similares y, en algunos casos, casi iguales. El ojo crítico de algunas personas descubrió y develó en redes sociales lo parecido que son algunas piezas propagandísticas de la campaña de varios candidatos con otras de antiguos aspirantes de otros países. Los creadores de estos productos, que en las redes califican como plagio, encuentran un espacio gris en la legislación para evadir la sanción a la violación al derecho de autor.

Andrés Ycaza, catedrático experto en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), explica a EXPRESO que el derecho de autor protege las creaciones y no las ideas de las personas, y que para hablar de una violación de ese derecho se tiene que reproducir exactamente la pieza propagandística, es decir, con la misma persona, el mismo diálogo, escenario y demás elementos. “Las ideas no son susceptibles de protección, por lo tanto no estaría violentando ningún derecho de propiedad intelectual. Ahora, todo es necesario analizarlo en un proceso legal, si han utilizado la misma herramienta, impronta del autor en el momento de la reproducción de estas piezas”.

Casos, hay varios. Uno de los últimos en aparecer es el del candidato a la Alcaldía de Chone, Raúl Andrade, en el que repite casi íntegramente el diálogo de un spot de la campaña presidencial de Mauricio Macri en Argentina en el año 2015. El aspirante de la alianza CREO, Sí Podemos y Caminemos, a través de un comunicado, lamentó el hecho, se desmarcó de la responsabilidad que atribuyó a su equipo de comunicación. Casos similares empañaron al grupo de campaña de Paúl Carrasco en Cuenca, César Montúfar en Quito, Mery Zamora en Portoviejo.

Más allá del aspecto legal, para el consultor político, Camilo Severino, estas prácticas reflejan la “comodidad, mediocridad y poca identidad” de algunos asesores y estrategas de campaña que no lograron analizar la realidad de la localidad, identificar las potencialidades de sus candidatos y desarrollar la estrategia. “Cada vez más vemos campañas en las que las propuestas no existen, no hay una verdadera estrategia y la creatividad escasea”.

Severino considera que este tipo de prácticas pueden restar credibilidad al candidato e impactar en lo que llama el votante informado, que está muy pendiente de lo que sucede en la campaña electoral. Lo que lamenta es que ese universo de electores no es la mayoría. “El gran porcentaje del electorado no piensa en la campaña y mucho menos si los spots fueron una copia de otra campaña. No afecta en gran medida”.