Ley urgente: entre dividirse o ser retirada

Las reformas tributarias llegan a un punto crítico. Sin los votos claros para la aprobación del informe para el segundo debate en la comisión, el paquete enviado por el Ejecutivo parece encaminarse a entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley.

El proyecto de Ley de Crecimiento Económico, indispensable a criterio del Gobierno para encaminar al país por la senda de salida a la crisis económica, no logra el consenso, entre otros motivos, por el volumen y la amplitud de temas. Aborda muchos aspectos para ser tratados en el plazo de 30 días que otorga la ley (al ser un proyecto económico urgente). Es una de las críticas de legisladores, incluso de los morenistas.

Este problema no lo tuvo el expresidente Rafael Correa, que logró aprobar 14 leyes económicas urgentes durante su último periodo de Gobierno (2013-2017), muchas de ellas levantaron cuestionamientos, gracias a los votos de sus 100 legisladores y aliados (las tres cuartas partes de la Asamblea). Moreno, que no tiene esa mayoría, orilla al Legislativo con un paquete de 404 artículos que reforma 21 leyes al barranco del Ministerio de la Ley, lo que dejaría fuera las propuestas del Legislativo, aunque el Gobierno no descarta acogerlas. Pero nada está dicho.

En la Comisión de Régimen Económico la fórmula de dividir el proyecto de Crecimiento Económico calificado de urgente en materia económica va tomando fuerza. La iniciativa ahora surgió del presidente de la mesa, Daniel Mendoza, que está empeñado en sacar el informe para segundo debate y que el tema pase al pleno de la Asamblea.

Posibilidad que hasta la tarde del martes, no era una opción para Mendoza, quien pidió a los asambleístas que hablaban de esta probabilidad que le “justifiquen” legalmente cómo hacerlo. Sin embargo, ayer llegó con otro criterio y dijo que está poniendo en consideración de los comisionados un borrador de informe en el que se plantea el archivo de los artículos que tratan sobre el régimen monetario, y que se vote la reforma tributaria.