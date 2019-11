Proyecto de Ley de Crecimiento Económico cuenta con informe para segundo debate

En tanto, que los asambleístas de la mayoría legislativa Daniel Mendoza, Ana Belén Marín y Juan Carlos Yar de Alianza PAIS (AP); Patricio Donoso y Luis Pachala (CREO), César Solórzano del Bloque de Integración Nacional (BIN); y, Franco Romero de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) volvieron a actuar de forma conjunta y apoyaron la propuesta de la Presidencia de la Mesa.

Tras la resolución, Daniel Mendoza en una conferencia de prensa improvisada, dijo que la Comisión ha cumplido con el compromiso de presentar un informe de mayoría para que se debata en el pleno.

Indicó que de manera inmediata enviará el documento al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo, para que pueda convocar a sesión a los 137 asambleístas para el próximo domingo, último día que tiene el Parlamento para tramitar la propuesta del Ejecutivo. Aún no hay la hora de la convocatoria.

No dio muchos detalles de lo que contiene el documento aprobado, al tiempo de sostener que sí cambia el texto que envió el Gobierno con el que se está presentando. Sin embargo, trascendió que en este último informe el proyecto ya no se divide y se incluye el tema del Código Monetario y el de Planificación de las Finanzas Públicas que son dos de los tópicos que han sido criticados por los sectores de oposición porque aseveran que los artículos sobre esta materia nunca fueron debatidos al interior de la Comisión y que por tanto no podían ser parte del informe.